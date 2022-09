WRC, Rali da Nova Zelândia: Ott Tanak é o primeiro líder | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos no troço de abertura do Rali da Nova Zelândia, uma espetacular super especial, que ao contrário da maioria exemplifica bem o que é o rali propriamente dito.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foram segundos a 0.9s, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) logo a seguir a 1.6s da frente. Seguiram-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1), Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) com Lorenzo Bertelli/Simon Scatollini (Ford Puma Rally1) apenas em 17º atrás de quatro neozelandeses com Rally2, o primeiro deles, o mais ‘evidente’, Hayden Paddon.

O troço começou com condições húmidas que dificultaram os primeiros concorrentes na estrada, mas Tänak, rodando em 15º, tirou o máximo partido da sua tração superior à medida que a superfície secava gradualmente.

A prova torna-se agora mais dura, na sexta-feira lá, ainda 5ª feira em Portugal continental, com seis troços clássicos na costa de Whaanga e nas estradas da região de Waikato perto de Te Akau. Para tornar a vida ainda mais difícil para os concorrentes, não haverá oportunidade de assistência. Apenas uma mudança de pneus em Raglan.

Hoje à noite:

PEC2 Whaanga Coast 1 29.07 km 08:33 [20:33 Europa/Lisboa]

PEC3 Te Akau South 1 31.02 km 10:11 [22:11 Europa/Lisboa]

PEC4 Te Akau North 1 18.20 km 11:14 [23:14 Europa/Lisboa]

Sexta-Feira, 30 de setembro

PEC5 Whaanga Coast 2 29.07 km 14:22 [02:22 Europa/Lisboa]

PEC6 Te Akau South 2 31.02 km 16:00 [04:00 Europa/Lisboa]

PEC7 Te Akau North 2 18.20 km 17:03 [05:03 Europa/Lisboa]

06:07 PEC8 Kaipara Hills 1 15.83 km 08:08 [20:08 Europa/Lisboa]

PEC9 Puhoi 1 22.63 km 09:06 [21:06 Europa/Lisboa]

PEC10 Komokoriki 1 5.60 km 10:14 [22:14 Europa/Lisboa]

Sábado, 1 de outubro

PEC11 Kaipara Hills 2 15.83 km 14:08 [02:08 Europa/Lisboa]

PEC12 Puhoi 2 22.63 km 15:06 [03:06 Europa/Lisboa]

PEC13 Komokoriki 2 5.60 km 16:24 [04:24 Europa/Lisboa]

PEC14 Whitford Forest – Te Maraunga Waiho 1 8.75 km 10:32 [22:32 Europa/Lisboa]

Domingo, 2 de outubro

PEC15 Jacks Ridge 1 6.42 km 12:08 [00:08 Europa/Lisboa]

PEC16 Whitford Forest – Te Maraunga Waiho 2 8.75 km 13:38 [01:38 Europa/Lisboa]

PEC17 Jacks Ridge 2 [Power Stage] 6.42 km 15:18 [03:18 Europa/Lisboa]

FOTOS @World/André Lavadinho