WRC, Rali da Nova Zelândia: Mais um acidente para Craig Breen | AutoSport

As coisas não param de acontecer a Craig Breen, que este ano tem tido um rol incrível de ‘azares’, a maioria auto infligidos, sendo por isso, muito criticado pelos responsáveis da equipa, que deve estar com os níveis de paciência prestes a esgotar.

Desta feita, saiu de estrada para um barranco, ficando impossibilitado de recolocar o carro na estrada, ainda que sem grandes danos na viatura.

Curiosamente, saiu na mesma curva do Rali da Nova Zelândia, em que Colin McRae foi apanhado há 20 anos. Era terceiro da geral depois de ter liderado o rali.

Na especial, parecia ser capaz de retomar a liderança, mas saiu de estrada e abandonou, ao que parece, devido a uma travagem muito ligeiramente ‘atrasada’. Foi o que bastou e foi também o quarto erro de Breen nos últimos cinco ralis.

Richard Millener, Chefe de Equipa, mostrou-se ‘surpreendido’ e também muito politicamente correto, dizendo que não esperava…