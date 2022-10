WRC, Rali da Nova Zelândia: Kalle Rovanpera com ‘uma mão’ no título | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) terminaram o segundo dia do Rali da Nova Zelândia 29.0s na frente de Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 46.4s.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) são quartos a 1m41.4s com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) na quinta posição a mais de três minutos e meio. Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 N Rally2) são sexto, bem na frente do WRC2, mais de dois minutos face a Kajto Kajetanowicz/M. Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo), com Lorenzo Bertelli/Simon Scatollini (Ford Puma Rally1) em sétimo a quase dez minutos.

Como as coisas estão, Rovanpera está em linha para assegurar já a conquista do título

do WRC. O piloto finlandês precisa somente de bater Ott Tanak por oito pontos, ou sete se vencer este rali, e neste momento está a quatro troços de o conseguir, com um avanço de 29-0s para o segundo classificado que é Ogier, que por sua vez tem 17.4s de avanço para Tanak. Se o francês mantiver o estónio atrás de si e Rovanpera ficar onde está, o título está assegurado. Se Tanak passar Ogier, temos que esperar pela Power Stage para ver como fica a diferença de pontos.

Caso o jovem de 22 anos assegure o título, torna-se no mais jovem campeão mundial de sempre na história do WRC, e bate o recorde de Colin McRae em 1995, que foi Campeão do Mundo de Ralis com 27 anos.

Recorde-se que Ott Tanak chegou ao final do dia de sexta-feira 0.2s na frente de Elfyn Evans, mas uma penalização de cinco segundo devido a uma infração decorrente da utilização exagerada de potência híbrida, levou a cair para segundo e como se não bastasse, voltou a ser penalizado em mais 10 segundos por outra infração semelhante. Só aí ‘ficaram’ 15 segundos dos 46.4s que tem de atraso para Rovanpera, que também foi penalizado em cinco segundos pela mesma razão.

Depois de começar o dia em quarto a 7.2s da frente, Rovanperä esteve imperial nas estradas lamacentas da Nova Zelândia estradas enlameadas, passando Ogier na PE8, subindo ao terceiro lugar, e na nona, com uma prestação magnífica, passou de terceiro para primeiro, ficando com 4.6s de avanço para Tanak. À tarde, depois da PE10 ter sido anulada devido ao acidente de Gus Greensmith, venceu os três troços, colocando a margem em 29.0s para Ogier, que passou Tanak na PE11, com os estónio a dizer que não tinha velocidade no carro. Para piorar as coisas ainda lhe viu acrescentados mais 10s de penalização…

Thierry Neuville terminou o dia a 1m41s da frente, ele que juntamente com Oliver Solberg, também foram penalizados por infrações das regras dos sistema híbrido. Antes, o piloto belga tinha perdido a terceira velocidade durante o ‘loop’ da manhã, e com isso muito tempo, mas conseguiu chegar à assistência, mas já muito longe da frente.

Solberg chegou à quinta posição à custa de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) que saíram de estrada no penúltimo troço do dia.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) saíram de estrada quando lideravam na PE9. Numa direita apertada, a traseira ‘passou-se’ e o carro ficou fora de estrada, sem hipóteses de o lá recolocar.

Pior ainda sucedeu a Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), que depois de passarem pelo quinto lugar, tiveram uma violenta saída de estrada na PE10, o que levou ao cancelamento do troço. Depois de avaliar os danos, a equipa M-Sport Ford confirmou que não reiniciará no domingo a prova.

