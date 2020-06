WRC: Rali da Nova Zelândia cancelado

Tal como se esperava, hoje foi a vez dos organizadores do Rali da Nova Zelândia confirmarem o cancelamento da sua prova do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, prevista para setembro, em Auckland e arredores. Apesar da data prevista para o evento ainda distar três meses, o facto das fronteiras da Nova Zelândia permanecerem fechadas aos visitantes internacionais, agora e num futuro mais ou menos previsível, isso deixou os organizadores numa encruzilhada, não lhes restando outra alternativa que não fosse a anulação da prova: “Ficou claro que com as nossas fronteiras fechadas às viagens internacionais e a logística necessária para receber milhares de visitantes internacionais como parte do Campeonato do Mundo de Ralis, a data de setembro de 2020 não era prática”, disse o CEO do Rali da Nova Zelândia, Michael Goldstein.

“Nos últimos 12 meses, a nossa equipa tem feito um enorme trabalho para estar pronta para acolher o evento do WRC. Estamos desapontados por não sediar a prova em 2020, mas ao mesmo tempo as questões de todo o mundo contextualizam tudo isto”, concluiu

Já o diretor de Ralis da FIA, Yves Matton, afirmou: “Ficámos todos entusiasmados por ver a Nova Zelândia recuperar o seu lugar no Campeonato do Mundo de Ralis em 2020, após uma ausência de sete anos, e estamos naturalmente tristes por não podermos ir lá este ano”.

O anúncio chega um dia depois de o Rali da Finlândia ter sido cancelado e o diretor geral da WRC, Oliver Ciesla, afirma ser essencial colocar a saúde e a segurança de toda a família do WRC e da população dos países anfitriões como a principal prioridade: “O regresso do Rali da Nova Zelândia teria sido um dos pontos altos da temporada, mas esperamos que a oportunidade de regressar a Auckland volte”, disse Ciesla, que juntamente com a FIA e os organizadores vai continuar a trabalhar para que o calendário de 2020 avance: “Depois de todas as opções terem sido identificadas e estudadas, confirmaremos a forma do calendário para o resto da temporada”, concluiu.