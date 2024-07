WRC, Rali da Letónia: terceira vitória do ano para Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) venceram o Rali da Letónia, naquela que é o seu terceiro triunfo do ano em cinco provas.

Uma prova bastante bem conseguida, em que lideraram do primeiro ao último troço. Sem erros, sem riscos desnecessários chegaram ao final do primeiro dia com um avanço de 15.7s para os segundos classificados, durante o segundo dia forma aumentando paulatinamente o avanço, colocando-o em 42.5s, pelo que depois foi só gerir até final.

Um começo de ano mais complicado com os despiste na Suécia, e em Portugal, quando lideravam, mas reajustaram o foco e nas provas ‘bálticas’ estiveram perfeitos, mesmo com a chamada à última da hora na Polónia.

No país onde começou a sua carreira de rali quando era adolescente, Rovanperä foi sempre ampliando a sua vantagem inicial e mesmo sem estar totalmente contente com o carro “não cometemos erros e acho que fizemos um bom trabalho”. Tal e qual.

Uma boa estratégia de pneus, no segundo dia, depressa mais do que duplicou a sua vantagem apesar de transportar um segundo pneu sobressalente adicional em comparação com os seus rivais, minimizando os riscos, na sua segunda vitória do 2º dia em troços assegurou a 200ª vitória em troços dele e Jonne Halttunen no Mundial de Ralis, naquela que é apenas a sua 50ª prova desde que chegaram à classe máxima com a TGR-WRT em 2020: “A sensação no carro foi muito boa e para ser honesto, não precisámos de nos esforçar muito e não tivemos momentos nem surpresas, por isso foi um rali bastante limpo”.

Segundo lugar para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) que desta feita não tiveram argumentos para mais, face a Rovanpera. Os franceses, em cinco provas, vencem duas vezes, na Croácia e em Portugal e nas restantes provas foram sempre segundos.

Depois de terem falhado a ronda anterior na Polónia, andou bem num tipo de prova que já não fazia há alguns anos. Teve um bom desempenho, claramente percebeu cedo que nunca conseguiria lutar com Rovanpera, travou uma luta interessante pelo segundo lugar com Martins Sesks, que ‘ganhou’ com naturalidade, passou o letão no terceiro troço do segundo dia, teve um ‘momento’ em que quase saiu de estrada, e fez o suficiente para merecer o segundo lugar.

Grande rali de Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1 Hybrid) que terminou mal devido a problemas mecânicos na PowerStage. Perdeu o pódio que estava na sua posse no penúltimo troço, mais caiu para o sétimo lugar depois de ceder 1m45s, o que não belisca em nada a prestação brilhante que teve, num jovem que se estreou com um Rally1 híbrido, isto depois de ter dado uma bela demonstração do seu potencial no Rali da Polónia, que confirmou na sua prova caseira, a Letónia.

É verdade que conhece bem os troços, mas não tinha qualquer experiência com o Rally1 híbrido e andar a lutar com campeões do mundo, os que ficaram à sua frente é o seu melhor elogio.

Começou a prova em quarto, subiu ao segundo lugar depois de se estrear a vencer troços logo na segunda especial do primeiro dia de prova e quem julgou que era ‘fogo fátuo’, enganou-se, pois Sesks manteve um ritmo alto durante toda a prova, chegando ao último troço com 30 segundos de avanço para o seu colega de equipa, Adrien Fourmaux, o que mostra bem o que fez Sesks. Foi pena o epílogo, mas isso não abala a fantástica prova que fez.

