WRC, Rali da Letónia: temperaturas dos pneus chegaram a ultrapassar os 150º centígrados

A Toyota colocou dois dos seus pilotos nos dois primeiros lugares no Rali da Letónia, com Kalle Rovanpera a bater Sebastien Ogier. Esta é a terceira vitória da temporada para o finlandês, depois de vencer na Polónia e no Quénia.

Rovanpera liderou desde o início, graças às escolhas inteligentes e à exímia gestão dos pneus, nunca permitindo que os seus rivais se aproximassem, incluindo o seu colega de equipa Sebastien Ogier. Ott Tanak, da Hyundai, foi o melhor dos restantes, com um excelente Super Domingo, onde venceu todas as especiais.

No WRC2, Oliver Solberg teve vantagem sobre os seus rivais desde as primeiras etapas, construindo uma liderança que os seus adversários mais próximos, Mikko Heikkila e Sam Pajari (ambos a conduzir um Toyota), não conseguiram reduzir durante o resto do rali.

As estradas rápidas, com superfícies de terra solta e terra mais consistente, levaram as equipas a preferirem os pneus Scorpion de composto macio, que eram a opção principal.

No entanto, os pneus duros também tiveram um papel importante, especialmente para os pilotos que começaram mais atrás e encontraram superfícies mais limpas e muito abrasivas, particularmente na sexta-feira, o dia mais exigente do fim de semana.

A assimetria dos troços contribuiu para introduzir mais variedade ao rali e à estratégia de pneus, já que algumas etapas não tiveram uma segunda passagem, enquanto algumas primeiras passagens também decorreram à tarde.

Terenzio Testoni, Responsável Pirelli pelas atividades de rali: “Mais uma vez, assistimos a um rali interessante, em parte devido ao formato que incluía primeiras passagens também à tarde. Os pneus foram sujeitos a desafios significativos, especialmente na sexta-feira, quando as superfícies estavam mais abrasivas e as temperaturas dos pneus chegaram a ultrapassar os 150 graus centígrados, algo que nunca aconteceu antes. Isso sublinhou mais uma vez a versatilidade dos pneus macios e a sua capacidade de adaptação a todas as condições de corrida. Todavia, o desgaste verificado encontrava-se geralmente dentro dos limites esperados. Na próxima ronda, que decorrerá na Finlândia, antes da pausa de verão, o rali será semelhante a este em termos da velocidade das etapas, mas com um nível de abrasão inferior ao que se verificou nesta corrida, no dia de sexta-feira.”

