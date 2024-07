WRC, Rali da Letónia, PEC7: Novo triunfo para Kalle Rovanpera

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) começaram a tarde com 23.9s de avanço para Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (Toyota GR Yaris Rally2), e neste momento a diferença já subiu para 30.3 com Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) a 41.9s

Não houve mudanças de posição entre os Rally1, Sesks está agora a 8.9s de Rovanpera que, a pouco e pouco, vai alargando a sua margem para o letão, sendo que o melhor Hyundai é Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) no quarto lugar já a 26.8s da frente o que já começa a ser muito significativo tendo em conta que os troços são muito rápidos e que este tipo de troços tende a ter margens menores no final das especiais.

