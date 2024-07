WRC, Rali da Letónia, PEC19: Tanak com pódio à vista, mas Sesks tem 4.6s para gerir

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) venceram a PEC19 0.3s na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) a 0.9s.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram quartos a 2.8s na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) com Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1 Hybrid) a perderem 8.1s depois de falharem um cruzamento ficando à mercê de Tanak na geral, já que o estónio está agora a 4.6s do pódio. E falta somente a PowerStage.

No Super-Domingo, Ott Tänak está na frente empatado com Sébastien Ogier depois de lhe recuperar 0,9 segundos, o que deixa antever um final tenso na Power Stage. Não é, como já se percebeu apenas na classificação de domingo que Tänak tem estado a pressionar, com Mārtinš Sesks agora firmemente na mira do estónio, que perdeu 8,1 segundos para o seu rival do Báltico, com apenas 4,6 segundos a separar o duo antes da Power Stage, com o letão em sério risco de perder o seu lugar no pódio.

Entretanto, na luta pelo segundo lugar no WRC2, Sami Pajari perdeu 0,6 segundos para Mikko Heikkilä. A dupla finlandesa está separada por 8,8 segundos na categoria Rally2 a caminho da última especial, com o líder do rali Oliver Solberg a manter uma vantagem de 32,7 segundos sobre Heikkilä.

