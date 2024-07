WRC, Rali da Letónia, PEC 15: Luta pelo pódio em aberto

Foi bem confuso este final de tarde no Rali da Letónia. Tudo começou quando na PEC 14, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) tiveram uma saída larga já bem perto do final do troço e ao sair de estrada, reentraram ladeando um arco insuflável de publicidade, só que devem ter passado com as rodas por cima de estacas que prendiam a estrutura ao chão e esta caiu, pouco antes de passarem no mesmo local, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), que ficaram com o arco insuflável vazio envolvido no carro. O troço foi interrompido, para alguns concorrentes, entre eles Tanak, que recebeu posteriormente um tempo nominal, tal como Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid).

No final dessa especial não houve alterações na classificação dos Rally1, nem na frente do WRC2,

Sébastien Ogier aumentou a diferença em relação a Martins Sesks, e na PEC15 isso voltou a suceder, com rovanpera a terminar a PEC 16, com 41.0s na frente de Sébastien Ogier, que por sua vez tem 4.7s de avanço para Martins Sesks, estando Ott Tänak agora a 6.3s do letão.

Na super-especial que encerra o dia nada deve mudar.

