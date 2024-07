WRC, Rali da Letónia, PEC 10: Kalle Rovanpera distancia-se Martins Sesks

Depois de ontem ter terminado o dia 15.7s na frente, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) dilataram a margem para 29.2s nos dois primeiros troços de sábado, com Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1 Hybrid) a não conseguirem acompanhar o ritmo dos Campeões do Mundo, apesar de se manterem no segundo lugar da geral.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) começaram o dia a 5.9s de Sesks, e já estão apenas a 3.5s numa bela luta que se está a dirimir entre um oito vezes Campeão do mundo e um jovem que guia um Rally1 híbrido pela primeira, ainda que na ‘sua casa’.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) lograram passar Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) e são os novos quintos classificados, e agora já estão em cima do quarto lugar de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), mas ainda assim mais longe da frente, pois começaram o dia a 38.8s e já estão a 46.3s. Prtanto, tudo se configura para um cada vez maior distanciamento de Rovanpera dos seus adversários, sendo que as lutas mais interessantes se vão fazer atrás.

Vamos ver até quando Sesks consegue manter Ogier atrás, se o jovem consegue levar o seu grande ‘momento’ até ao fim do rali, Tanak está a 14 segundos de Ogier, portanto pode perfeitamente chegar ainda ao segundo lugar. O primeiro já será uma tarefa bem mais difícil.

Fourmaux caiu para o sexto posto e atrás de si tem Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), este bem mais longe depois do terrível dia de ontem.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) teve ontem oum dia muito maus e hoje está um pouco melhor, Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) está a fazer o habitual, a andar muito longe de todos os seus colegas dos Rally1.

No WRC2, a margem de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) caiu um pouco, é agora de 27.2s para Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (Toyota GR Yaris Rally2), quando era de 31.1s no final do dia de ontem, pois já admitiu ter começado o dia com calma, pois não é ele que tem de atacar, mas sim quem vem atrás.

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) estão a aproximar-se de Mikko Heikkilä e Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Hyundai i20 N Rally2) estão mais de um minuto atrás do seu compatriota finlandês.

