WRC, Rali da Letónia: Ott Tänak liderou shakedown

Ott Tänak não mostrou sinais de cautela após o acidente de grande impacto que sofreu há duas semanas no Rali da Estónia, estabelecendo o tempo mais rápido no shakedown do Tet Rally Latvia na manhã de hoje. O piloto do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid produziu o tempo de referência de 1min 33,6s na sua segunda passagem pela especial de 3,58km de Cimdenieki, batendo o seu companheiro de equipa e líder do campeonato Thierry Neuville por três décimos de segundo.

Neuville sobreviveu a um ‘momento’ inicial, forçando os limites do seu Hyundai enquanto varria as estradas para os seus concorrentes. “Encontrámos imediatamente o limite, por isso agora já sabemos,” opinou o belga com um sorriso irónico. “Vai ser difícil para nós, isso é certo. Nestas condições, não vai ser fácil.”

No final do troço, Tänak observou que o rali, que faz a sua estreia no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, tem características semelhantes às da Polónia e do seu rali caseiro, a Estónia, que faz parte do Campeonato da Europa de Ralis da FIA esta época. No entanto, o piloto de 36 anos espera ter uma sorte melhor este fim de semana do que teve nesses ralis, tendo caído em ambos nas últimas semanas.

A fechar o top 3 do shakedown ficou Takamoto Katsuta, o mais rápido dos quatro Toyota GR Yaris a cruzar a linha de meta.

Mārtiņš Sesks, que não é um estranho nestes troços, mas que está a fazer a sua estreia num veículo híbrido, mostrou uma riqueza de conhecimentos locais para levar o seu Ford Puma Rally1 à quarta posição, mais três décimos de segundo atrás de Katsuta.

Elfyn Evans, que tal como Neuville terá a ‘pouco desejável’ tarefa de ajudar a varrer a estrada na sexta-feira, completou os cinco primeiros no seu Toyota.

A caravana do rali desloca-se para norte da sua base costeira sudoeste de Liepāja para a capital da Letónia, Rīga, esta tarde (quinta-feira) para uma super especial na pista Biķernieki, com início às 20:05, hora local.

Permanecendo em Rīga durante a noite, a ação recomeça às 10:00 horas locais de sexta-feira, com o rali a regressar a Liepāja através de seis etapas.