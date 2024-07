WRC, Rali da Letónia: Ogier e Tanak passagem nos ‘check-up’ médicos

Sebastien Ogier e Ott tanak estão à partida do Rali da Letónia, depois de ambos terem passado por ‘check up’ médico da FIA, na sequência dos seus acidentes, respetivamente, no Rali da Polónia, e no Rali da Estónia. A FIA é muito clara neste ponto, não pode haver qualquer ‘cedência’ a este nível e Ogier reforça isso mesmo: “Teria sido uma loucura correr qualquer risco” depois da sua colisão frontal com um carro durante os reconhecimentos do Rali da Polónia: “É essa a razão pela qual estou aqui agora. É evidente que não teria vindo aqui se não estivesse totalmente recuperado”, confirmou Ogier.

No caso de Tanak e Jarveoja sucedeu exatamente a mesma coisa ao ponto de Andreas Mikkelsen ter feito os reconhecimentos da prova, por uma questão de precaução, mas a Hyundai já tinha dito que não esperava quaisquer problemas, porque sabia como estava o seu piloto e a FIA confirmou isso mesmo, tudo OIK com Ott Tänak e Martin Järveoja que estão aos comandos do seu Hyundai I20 N Rally1 Hybrid no Rali da Letónia.