WRC, Rali da Letónia: Millener (M-Sport) “totalmente devastado com o que aconteceu no último troço”

O Rali da Letónia ficou marcado para a M-Sport Ford World Rally Team por um desempenho impressionante do herói local Mārtiņš Sesks, que brilhou na sua estreia no Rally1 híbrido.

A estrela local Mārtiņš Sesks e o copiloto Renārs Francis surpreenderam os fãs locais e o público em todo o mundo com uma incrível aparição no seu rali caseiro na Letónia esta semana.

A primeira vez que Sesks usou a potência totalmente híbrida no seu Puma Rally1 desde a sua estreia na versão não híbrida no mês passado no Rally da Polónia, viu-se a lutar por um lugar no pódio até à última especial do novo evento. Sesks começou o seu fim de semana em grande estilo, com o quarto tempo na super especial de 11 quilómetros Biķernieki Track, em Riga, subindo para o terceiro lugar da geral no troço de abertura de sexta-feira, com o que ele chamou de “abordagem constante”, Sesks ficou a apenas 1,2 segundos do octacampeão mundial Ogier, em segundo lugar.

Ao entrar na especial de Tukums, o talento do piloto letão nos seus troços caseiros fez-se sentir. Com parciais impressionantes ao longo dos 27 quilómetros, a incrível condução de Sesks foi recompensada com a sua primeira vitória num troço do WRC. Na sua segunda vez a competir num carro de Rally1, e a primeira a utilizar capacidades totalmente híbridas, o jovem de 24 anos ultrapassou Ogier na classificação geral e ficou em segundo lugar. Sesks terminaria o primeiro dia com um campeão do mundo ao seu lado, de um lado Rovenperӓ, e Ogier do outro.

Agora, com Ogier determinado a persegui-lo, Sesks tinha uma grande tarefa para sábado. Apesar de ter estabelecido consistentemente os três melhores tempos e de ter mantido o ritmo das equipas de topo, Ogier acabaria por o apanhar na PEC11, deixando o local em terceiro, com 9,9 segundos a separá-lo de Tӓnak em quarto. Mantendo os tempos entre os cinco primeiros ao longo da tarde, Sesks conseguiu segurar Tӓnak para manter o terceiro lugar da geral durante a noite e conquistar 13 pontos valiosos para o campeonato.

No domingo, Sesks tentou garantir o seu primeiro pódio. Uma diferença de 18 segundos no início do dia deveria ter sido suficiente, mas apesar de manter a cabeça fria, alguns pequenos erros fizeram com que essa diferença fosse reduzida para apenas 4,6 segundos no início da última etapa do evento, a Power Stage. Sesks teria agora de lutar muito para manter o seu cobiçado lugar no pódio.

Mas não era para ser, e a má sorte iria atingir o piloto da Letónia. Um problema de transmissão na primeira curva frustrou as suas esperanças de um primeiro pódio, fazendo-o perder mais de um minuto. Um final desolador para um fim de semana que, de outra forma, seria perfeito, mas Sesks só pode retirar aspetos positivos da sua estreia em casa, levando para casa o sétimo lugar da geral, as suas primeiras vitórias em troços do WRC e um exército mundial de novos fãs.

Para Richard Millener, Diretor da Equipa: “Que final incrivelmente difícil para um evento incrível. O Adrien conseguiu outro resultado fantástico este fim de semana e o Grégoire continuou o processo de aprendizagem, o que, naturalmente, nos deixa muito satisfeitos. No entanto, este fim de semana é todo sobre Mārtiņš e Renārs.

“Quando embarcámos neste programa de duas provas, penso que ninguém esperava que corresse como correu. Eles mostraram realmente do que são capazes e vê-los durante este fim de semana a lutar lado a lado com pilotos como Ott e Séb foi incrível.

“Estou totalmente devastado com o que aconteceu na última etapa e gostaria que pudéssemos ter-lhes dado o pódio em casa, mas o WRC é duro e será uma lição difícil que só os ajudará a ficarem mais fortes no futuro. Já estive nessa situação antes, com o Ott e o Elfyn a terem problemas na última especial – e ambos se saíram bem! Espero o mesmo para o Mārtiņš.

“Foi incrível fazer parte desta viagem com eles, e quero agradecer-lhes pelo seu profissionalismo e forma de trabalhar com a equipa. Foi uma alegria vê-los conquistar não apenas uma, mas duas vitórias em troços do WRC. Espero que este não seja o fim da jornada da dupla com a M-Sport, mas, para já, eles estão verdadeiramente a brilhar no WRC.

“Um agradecimento especial também aos organizadores e aos adeptos do Rali da Letónia por terem feito um evento tão bom, espero que possamos voltar a este belo país em breve.”