WRC, Rali da Letónia: M-Sport opta por estratégia diferente de Hyundai e Toyota

As equipas têm neste Rali da Letónia disponíveis 28 dos pneus da opção principal e 8 do composto alternativo. O número de unidades do composto alternativo pode ser aumentado para 12, o que reduz o número de unidades da opção principal em 4.

A Hyundai e a Toyota escolheram manter os 28 pneus macios e 8 duros, enquanto a Ford preferiu a segunda opção, e ficar com 12 duros, o que significa que a M-Sport entende que os pisos são mais abrasivos e os pneus vão sofrer um desgaste maior do que pensam a Hyundai e a Toyota.

Há alguma diferença, que acaba por não ser significativa, pois se o desgaste for mais a Hyundai e a Toyota têm de gerir melhor, em teoria precisavam de mais dois pneus duros, mas, por outro lado, se chover é à M-Sport que lhe ficam a faltar pneus macios.

É claramente estratégica a escolha da M-Sport, pois se as coisas se inclinarem para o seu lado (ausência de chuva e pisos muito abrasivos), tendo em conta que os seus carros passam bem mais atrás na estrada é bem possível que os seus pilotos – será interessante olhar para o que vai fazer Martins Sesks – vão fazer. Dificilmente vencem, mas pódios podem estar no horizonte. Resta agora ver como estarão as condições dos troços.