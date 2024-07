WRC, Rali da Letónia: Kalle Rovanperä lidera, Martins Sesks ‘rouba’ o protagonismo

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) terminaram o primeiro dia do Rali da Letónia, 15,7 segundos na frente do herói local, Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1 Hybrid).

A dupla letã virou para si todas as atenções pelo facto de um jovem piloto, que por acaso é letão, vive na cidade quartel-general do rali, a capital Riga, que nunca tinha guiado um Rally1 híbrido em competição, está na luta pela liderança, só não conseguindo suplantar o líder da prova, Kalle Rovanpera, sobrepondo-se a Sébastien Ogier, Ott Tanak, etc…

Seja como for, a estreia da Letónia no Campeonato do Mundo de Ralis marca uma espécie de regresso a casa para o finlandês de 23 anos, Kalle Rovanpera, uma vez que foi nas estradas da nação báltica que ele começou o seu primeiro rali aos 12 anos de idade e foi ali que disputou os seus primeiros ralis a sério, e onde venceu o seu primeiro campeonato ‘nacional’, precisamente na Letónia.

Portanto, é totalmente compreensível a naturalidade com que Kalle Rovanpera, a pouco e pouco se tem destacado na prova, mas ainda mais notória é a prestação de Martins Sesks, que se estreou a vencer troços no WRC.

Seja como for, Kalle Rovanperä não deu grandes hipóteses à concorrência ao vencer hoje quatro dos sete troços super-rápidos em terra do dia no seu Toyota GR Yaris Rally1. Já Sesks, que é co-pilotado pelo compatriota letão Renārs Francis, reafirmou que o futuro está aqui agora, quando conseguiu a sua primeira vitória num troço do WRC na segunda especial do dia, em Tukums, ultrapassando o oito vezes campeão do mundo Sébastien Ogier. E, como se isso não fosse suficiente para o jovem de 24 anos, ele conseguiu mais um tempo mais rápido no troço seguinte: “É fantástico”, disse Sesks, que terminou esta etapa de 120 quilómetros com 5,9 segundos de vantagem sobre o terceiro classificado, Ogier, da Toyota. “Foi muito emocionante hoje, e ontem também. Penso que os próximos dois dias vão ser iguais.”

A abordagem de Takamoto Katsuta ao final do Talsi ajudou o piloto da Toyota a ultrapassar Ott Tänak e a conquistar o quarto lugar da geral. Terminou a 11,6 segundos de Ogier, com o homem da M-Sport Ford, Adrien Fourmaux, que também ultrapassou Tänak na mesma especial, ficando com 0,3 segundos de avanço para o estónio que amanhã não deverá ter grandes dificuldades em recuperar essas duas posições. Daí para a frente é que outro ‘galo’ francês pode cantar…

Tänak, por sua vez, caiu de quarto para sexto depois de um dia difícil. O estónio relatou uma falta de confiança no início da etapa, bem como um problema de travões que resolveu na berma da estrada após a penúltima especial, sendo este o facto que o levou a perder duas posições na fase final do dia.

Elfyn Evans, atualmente em segundo lugar no campeonato, ficou mais de 50 segundos atrás dos líderes, em sétimo. Apesar de não ter sido tão afetado como o líder do campeonato e ‘varredor’ de serviço da estrada, Thierry Neuville, o homem da Toyota foi o segundo na ordem de partida e teve também grandes dificuldades em encontrar aderência sem uma clara linha limpa para seguir.

Danos nos pneus custaram a Esapekka Lappi alguns segundos na PEC5, mas o piloto do i20 N foi rápido a salientar que os seus principais problemas estavam “entre o volante e o banco”. Ele caiu para 10º depois da PEC8, ficando atrás de Grégoire Munster e Neuville.

A ação prossegue a partir das 06h20 de sábado em Portugal, com o início da primeira de oito especiais, num total de 104 quilómetros de competição. Do WRC2 falaremos em artigo à parte.

FOTO @World