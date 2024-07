WRC, Rali da Letónia: Kalle Rovanperä é o primeiro líder

Kalle Rovanperä lidera Rali da Letónia com 2,4 segundos de vantagem, depois de vencer a especial de abertura perante uma enorme multidão na capital da Letónia, Rīga.

As bancadas do Autódromo Biķernieki estavam repletas de gente, uma vez que o único circuito permanente de automobilismo do país foi palco do precursor de três dias completos de ação na estreia da Letónia no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. Ao contrário das outras 19 provas especiais do rali, a prova de abertura, com 11,13 quilómetros, foi predominantemente disputada em asfalto e constituiu um desafio único.

Rovanperä, que venceu a ronda anterior com o seu Toyota GR Yaris Rally1, abriu uma pequena vantagem sobre o rival do Hyundai i20 N Rally1, Thierry Neuville, enquanto o octacampeão mundial completava o trio da frente noutro Toyota, imprimindo um ritmo idêntico ao de Ogier: “Era impossível dizer, nestas condições, qual o pneu a escolher”, comentou Rovanperä, que acabou por optar por um composto totalmente macio.

O herói da casa, Mārtiņš Sesks, ficou em quarto lugar no seu M-Sport Ford Puma Rally1, perdendo apenas cinco décimos de segundo para Neuville e Ogier. Sesks, que cresceu em Liepāja, onde se situa o parque de assistência do rali, está a competir pela primeira vez esta semana com um full-hybrid, depois de ter estreado um Puma na Polónia: “Foi fantástico”, disse Sesks radiante. “Estava demasiado largo em alguns sítios, mas acho que toda a gente adorou!”

Elfyn Evans completou 3,9s em outro Toyota, 1,7s à frente do seu companheiro de equipa Takamoto Katsuta, sexto colocado, enquanto Ott Tänak ficou em sétimo. Tänak perdeu alguns segundos quando passou por cima de um gancho de cabelo e bateu em alguns móveis da etapa.

Adrien Fourmaux foi oitavo com o seu Puma, enquanto Esapekka Lappi e Grégoire Munster completaram o top 10.

A ação recomeça sexta-feira, com o rali a percorrer o seu caminho de Rīga a Liepāja, passando por sete troços extremamente rápidos.