WRC, Rali da Letónia: Kalle Rovanpera a caminho da vitória

Tal como se antevia, face ao passado do piloto, quer nos ralis da Letónia, onde começou a sua carreira nos ralis, quer pelo facto de, apesar de estar a correr em part-time, Kalle Rovanperä ser o grande favorito a vencer em qualquer prova que participe, o finlandês não está a deixar os seus créditos por mãos alheias e com a maior das calmas, prepara-se para vencer o Rali da Letónia, depois de ter convertido um avanço de 15.7s no final do dia de sexta-feira em 42.5s no final de sábado.

Foi uma manhã absolutamente marcante para Rovanperä, que alcançou a 200ª vitória em troços da sua carreira no WRC na ensolarada prova de Snepele. A sua vantagem aumentou para 34,8 segundos a meio do dia e esse domínio continuou durante a tarde, com o finlandês a liderar a tabela de tempos em todas as ocasiões, exceto uma. O seu companheiro de equipa na Toyota, Sébastien Ogier, fez um GR Yaris 1-2 com o ás local Mārtiņš Sesks em terceiro. E que bela luta de gerações se tem travado entre Ogier e Sesks.

Ogier começou o dia 5,9 segundos atrás de Sesks, mas ultrapassou o jovem do Ford Puma Rally1 da M-Sport na última etapa da manhã. A sorte esteve do lado do francês quando ele quase se despistou numa vala na PEC11, passando por entre a vegetação rasteira antes de voltar à estrada ileso.

Sesks, que terminou o dia apenas 4,7 segundos mais atrás, está à beira de um pódio sensacional, apenas na sua segunda participação ao mais alto nível dos ralis. Os dois pilotos à sua frente, mais Ott Tänak atrás, são todos anteriores vencedores do título mundial. É notável a prova que o jovem letão está a fazer, pois o melhor conhecimento dos troços não é argumento suficiente para apagar o facto desta ser a sua estreia com um Rally1 híbrido, e depois do que já mostrou na Polónia, é claramente um talento em potência que se descobriu agora para os ralis, numa prestação que valoriza muito o que existe no Europeu de Ralis, onde anda por lá muito piloto que não envergonharia ninguém a correr no WRC.

Ott Tänak subiu de sexto para quarto no seu Hyundai i20 N Rally1, vencendo a PEC11 e aproximando-se até 6,3 segundos de Sesks. No entanto, uma falha na transmissão na Liepāja City Stage, no final do dia, custou-lhe cerca de 15 segundos e chegou à paragem da noite com 20,8 segundos de atraso. Ainda era possível recuperar, agora fica bem mais difícil.

O estónio conseguiu acumular mais pontos na classificação de sábado (provisórios) do que os seus colegas Elfyn Evans e Thierry Neuville, que ficaram em sexto e oitavo, respetivamente, mas tem de terminar o rali no domingo para os poder somar.

Em quinto lugar ficou Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1 hybrid), que terminou com menos 8,4 segundos do que Tänak, mas com 17,9 segundos de vantagem sobre Evans, da Toyota. Takamoto Katsuta terminou o dia em oitavo, depois de ter chegado a rodar em quarto antes de um impacto ter partido a direção assistida do seu Toyota GR Yaris na PEC11.

O líder do campeonato, Neuville, ainda com problemas de falta de tração ao rodar em segundo na estrada, terminou o dia em oitavo com o seu Hyundai, enquanto Esapekka Lappi e Grégoire Munster completaram o top 10.

A etapa decisiva de domingo conta com duas especiais, cada uma delas utilizada duas vezes, num total de 64,08 km. A primeira é Krogzemji, às 06:55 de Portugal continental.

