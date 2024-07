WRC, Rali da Letónia, Jari-Matti Latvala (Toyota): “foi um evento fantástico para nós”

A Toyota Gazoo Racing WRC obteve a sua segunda dobradinha consecutiva – sempre competitiva nos ralis rápidos – com Kalle Rovanperä a vencer na frente de Sébastien Ogier

Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen lideraram o rali desde o troço de abertura em Riga, na quinta-feira à noite, venceram 11 troço ao longo do percurso registando o seu 200º triunfo em troços, Ogier e o copiloto Vincent Landais fizeram um regresso impressionante à ação depois de terem sido forçados a falhar a ronda anterior na Polónia, naquela que foi o primeiro rali europeu de terra rápido de Ogier em quase três anos.

Com este resultado a TGR-WRT conquistou o máximo de pontos de construtores da classificação geral, além do segundo e terceiro lugar na classificação separada do Super Sunday – onde Ogier perdeu o primeiro lugar por apenas 0,2 segundos. Com os resultados da Power Stage também contabilizados, a equipa fica a apenas um ponto da liderança do campeonato.

Elfyn Evans e Scott Martin terminaram em quinto lugar da geral num evento em que a posição na estrada foi um fator significativo, Takamoto Katsuta e Aaron Johnston mostraram boa confiança e ritmo desde o início do rali, antes de um erro ter-lhes causado danos no sistema de direção assistida, deixando-os em sexto lugar no final.

Para Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): “Este foi um evento fantástico para nós. Depois do Rali da Polónia, conseguimos mais um duplo lugar e conquistámos alguns pontos realmente importantes e vitais para o campeonato, reduzindo a diferença na classificação dos construtores.

O Kalle fez um trabalho fantástico ao liderar desde a primeira especial, penso que foi ainda mais dominante do que o esperado. Também foi ótimo ver como o Seb conduziu bem para conquistar o segundo lugar, quando já não conduzia estes ralis rápidos há algum tempo.

O Elfyn começou muito bem na sexta-feira, tendo em conta a sua posição na estrada, embora eu saiba que ele gostaria de ter conseguido mais pontos. O desempenho do carro neste fim de semana foi soberbo, os nossos pilotos foram rápidos e isso dá-nos uma boa confiança para o nosso evento em casa, o Rali da Finlândia, a seguir.”