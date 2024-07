WRC, Rali da Letónia, Esapekka Lappi: Não sei o que fazer, estou completamente perdido”

Apesar de terem uma boa ordem de partida, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) estão a fazer um rali muito mau, o piloto confessa que não consegue fazer melhor.

Desde o primeiro troço, ontem, que o piloto se queixa: “Acho que é uma desilusão, estava à espera que fosse muito melhor. Queria acreditar que a temperatura é suficientemente alta para usar os [pneus] duros, mas parece que não consegui usá-los corretamente.” Isto foi na PEC 1.

Depois na PEC2 Milzkalne 1: “é muito difícil confiar na aderência. Deslizamos durante muito tempo e isso torna as coisas difíceis”, na PEC3 Tukums 1 (27,56 km) :” “Sinto-me horrível, não sei porquê. É a nossa confiança, não posso confiar na aderência e isso torna as coisas muito difíceis. Não posso confiar no nível de aderência, se o puser de lado não posso confiar na direção que vai tomar. É difícil”.

Na PEC4 Andumi (17,86 km): “Não tenho aderência. Não tenho aderência nenhuma”, na PEC5 Milzkalne 2, um furo: “Aconteceu num cruzamento, uma pedra enorme no meio da esquerda a 90 graus”. PEC6 Tukums 2 (27,56 km) mais do mesmo: “acho que o problema está entre o volante e o assento, talvez seja a única solução.” Na PEC7: “o problema parece ser sempre o mesmo. Estou a tentar atacar e estou a cometer erros. Continuo a ter dificuldades com a aderência. Não sei o que fazer, estou completamente perdido”, disse.