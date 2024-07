WRC, Rali da Letónia, Cyril Abiteboul (Hyundai): “sabíamos que seria um desafio, mas foi ainda maior”

Ott Tänak conseguiu um último lugar no pódio no Rali da Letónia e assegurou o primeiro lugar na classificação do Super Sunday, subindo dessa forma para o segundo lugar no campeonato de pilotos.

Thierry Neuville marcou mais seis pontos no domingo para manter a liderança da luta dos pilotos pelo título mundial, enquanto o mau fim de semana de Esapekka Lappi terminou com o abandono após a última especial.

Com este resultado, a Hyundai Motorsport ocupa os dois primeiros lugares no campeonato de pilotos e mantém a liderança da classificação dos construtores, ainda que por um ponto.

Ott Tänak ressurgiu no Super Domingo para deixar para trás os seus problemas iniciais na Letónia e conquistar o máximo de pontos no domingo

Neuville terminou um fim de semana frustrante na Letónia com nove pontos e mantém uma pequena margem sobre Tänak no campeonato de pilotos.

Foi um fim de semana difícil para Esapekka Lappi terminou em desgosto com uma falha de motor na Power Stage.

Para o presidente e Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “Quando chegámos aqui, sabíamos que seria um desafio, mas foi ainda maior com a combinação dos concorrentes que enfrentámos, as condições da estrada e o itinerário.

No entanto, temos de encarar as coisas como elas são e tirar o melhor partido da situação, e foi exatamente isso que fizemos. Estou extremamente orgulhoso do que o Ott, o Thierry e toda a equipa conseguiram alcançar para defender a nossa liderança em ambos os campeonatos, mesmo que estejam muito mais apertados do que antes.

Ao juntar-se aos part-timers da Toyota no pódio e ao conseguir o Super Sunday perfeito, Ott mostrou mais uma vez o que consegue fazer quando as coisas não estão a funcionar contra ele.

Agora, olhamos para a Finlândia e para a forma como podemos fazer um esforço um pouco melhor para sairmos deste complicado grupo de ralis de terra o mais fortes possível.”