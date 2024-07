WRC, Rali da Letónia: alta velocidade e pouca aderência…

O Rali da Letónia fará a sua estreia como uma ronda do Campeonato Mundial, este fim de semana, com uma lista de inscritos mais do que respeitável. Entre os participantes estão Sébastien Ogier, assim como o atual campeão mundial, Kalle Rovanperä, que volta ao volante depois da sua vitória na Polónia, e a dupla da Toyota, composta por Katsuta Takamoto e Elfyn Evans.

Pela Hyundai, Esapekka Lappi junta-se a Thierry Neuville e Ott Tänak, atualmente primeiro e terceiro na classificação geral. A Ford também inscreveu três pilotos, nomeadamente Adrien Fourmaux, Grégoire Munster e Martins Sesks. No WRC2, destaque para Nikolay Gryazin e Oliver Solberg, ambos vencedores várias vezes em solo lituano, assim como Gus Greensmith e Sami Pajari.

Apenas algumas das equipas de WRC 1 inscritas têm experiência com caraterísticas similares às deste rali, ou seja, estradas de terra de alta velocidade com pouca aderência, combinadas com secções técnicas sinuosas, com muitos saltos e lombas, que representam um teste rigoroso para pneus e carros.

A isto junta-se a incerteza em termos de meteorologia e o facto de as estradas ficarem mais escorregadias com ao orvalho noturno.

O dia de sábado será o mais longo. Na sexta-feira, a ausência de um ponto de assistência a meio do percurso complicará ainda mais as coisas.

O novo composto macio Scorpion KX WRC SB será a opção principal. Conta com uma construção que foi revista e que proporciona uma maior durabilidade e resistência em comparação com a sua versão anterior, mantendo o nível de performance. O composto duro Scorpion KX WRC HB será a alternativa, sendo recomendado para superfícies mais abrasivas e etapas mais longas.

Para Terenzio Testoni, responsável Pirelli pelas atividades de rali: “Em todos os ralis, os erros têm um custo e fazem a diferença, mas num evento como este, na Letónia, é muito mais fácil cometer um erro devido às altas velocidades e às superfícies escorregadias. Mesmo sendo a primeira vez que o Rali da Letónia aparece no calendário do WRC, algo que será novidade para muitos pilotos, é bem conhecido pela Pirelli. Nessas mesmas estradas, ganhámos várias vezes no Campeonato Europeu FIA ERC e, pelo menos em teoria, há um limite para as surpresas que pode proporcionar. Em qualquer caso, todas as equipas estão agora totalmente familiarizadas com os novos Scorpion e são capazes de tirar o máximo partido destes pneus em qualquer situação, mesmo nas mais desafiadoras como esta.”

De acordo com os regulamentos, cada equipa pode usar 28 dos pneus da opção principal e 8 do composto alternativo. O número de unidades do composto alternativo pode ser aumentado para 12, o que reduz o número de unidades da opção principal em 4.

Quanto às outras categorias, os carros de Rally2 terão à sua disposição os Scorpion K6B (macios) e o novo K4C (duros), enquanto os carros de Rally3 utilizarão os K6A (macios) e os K4A (duros). Para estas categorias, a alocação é de 26 pneus do composto principal e 8 do composto alternativo. O número de unidades do composto alternativo pode ser aumentado para 12, o que reduz o número de unidades da opção principal em 4.