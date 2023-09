WRC, Rali da Grécia: Toyota, Hyundai e Ford, todas com bons argumentos… | AutoSport

O EKO Acropolis Rally Greece realiza-se esta semana. O Rally dos Deuses, é o anfitrião da 10ª ronda do WRC, e as três equipas chegam à Grécia com objetivos semelhantes, mas com estados de alma bem distintos.

A Toyota só foi derrotada duas vezes este ano, desde a Sardenha que venceu as três provas e quer manter a sequência. Já a Hyundai e a Ford, pretendem evitar que isso suceda, e qualquer das equipas vai tentar vencer pela segunda vez este ano mas desta feita nem sequer podem contar com os facto dos dois melhores classificados do campeonato, Kalle Rovanpera e Elfyn Evans, abrem a estrada, porque está de regresso Sébastien Ogier.

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team está pronta para defender a sua liderança no Mundial de Ralis numa das provas mais famosas e difíceis do calendário, o Rali da Acrópole. Este ano a celebrar 70 anos como evento internacional, o Rali da Acrópole é conhecido pelas estradas de montanha rochosas e condições árduas que proporcionam um teste duro para os carros, pneus e equipas. Uma presença quase permanente no calendário do WRC até 2013, regressou em 2021, quando a TGR-WRT e Kalle Rovanperä conquistaram a vitória na primeira tentativa. Tendo experimentado na edição do ano passado o quão difícil a Acrópole pode ser, a equipa está determinada a voltar ao pódio desta vez.

A quatro jornadas do final da temporada de 2023, a TGR-WRT lidera o campeonato de construtores com 67 pontos, enquanto o atual campeão de pilotos Rovanperä tem uma vantagem de 25 pontos sobre o seu companheiro de equipa Elfyn Evans, o vencedor do último rali na Finlândia.

Sébastien Ogier, vencedor na Grécia em 2011, regressa à formação pela primeira vez desde a sua vitória no Safari Rally Kenya de junho: uma das três vitórias nas suas cinco participações até agora nesta temporada. Takamoto Katsuta, acabado de subir ao pódio na Finlândia, conduz um quarto Yaris para a sua segunda participação na Acrópole.

Na época passada, a Hyundai Shell Mobis World Rally Team conquistou um histórico 1-2-3 final, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe no primeiro degrau e Dani Sordo/Cándido Carrera a fechar a tribuna em terceiro.

Foi uma exibição dominante do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, que levou as suas equipas a nove vitórias em troços. Tanto a dupla belga como a espanhola esperam que o sucesso de 2022 inspire outro resultado forte desta vez.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe procuram continuar a sua série de três primeiros lugares num rali onde garantiram a vitória em 2022, Dani Sordo/Cándido Carrera estão de volta ao volante do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid pela primeira vez desde o Quénia, com Esapekka Lappi/Janne Ferm a completarem o alinhamento.

A equipa vai tentar o ouro, depois de ter terminado consecutivamente nos três primeiros lugares na Estónia e na Finlândia. Esapekka Lappi/Janne Ferm, já participaram no evento grego tanto no WRC como no ERC, com um melhor resultado de quarto lugar nesta última série. A dupla também demonstrou um forte ritmo nos anteriores ralis de gravilha desta época e espera emular esse desempenho e recuperar após um dececionante Rali da Finlândia.

Reagrupada, refrescada e renovada, a M-Sport Ford World Rally Team prepara-se para um desafio hercúleo no Rali dos Deuses. Ott Tänak e Pierre-Louis Loubet vão liderar o ataque da equipa nas 15 brutais especiais do Rali da Acrópole. Deixando para trás os seus infortúnios anteriores, Tänak e o copiloto Martin Järveoja regressam ao seu Puma totalmente concentrados nas últimas quatro rondas do WRC 2023.

Tendo conquistado lugares no pódio nas duas últimas edições da famosa prova, a dupla estónia está bem adaptada ao extenuante Rali da Acrópole, que exige o equilíbrio perfeito entre agressividade e simpatia mecânica para chegar ao topo.

Ao entrar para a história com a memorável prestação do ano passado na Grécia, onde o jovem se viu envolvido na luta pelo primeiro lugar da geral com o seu herói de infância, Sebastien Loeb, Pierre-Louis Loubet vai tentar replicar e melhorar as suas impressionantes experiências aqui.

Também a competir num Ford Puma Hybrid Rally1 está Jourdan Serderidis, que está ansioso por enfrentar mais uma vez o seu rali caseiro e a sua quarta participação no WRC com o Puma esta época.