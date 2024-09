WRC, Rali da Grécia, Thierry Neuville: “temos uma boa vantagem, agora é gerir”

Thierry Neuville teve do seu lado os ‘Deuses’ gregos. Depois de uma abordagem ponderada ao longo dos 15 troços complicados e traiçoeiros, o belga assumiu a liderança do rali na PEC9, no sábado, depois de ambos os seus companheiros de equipa terem tido problemas com furos, e o seu principal adversário ter já antes perdido muito tempo com um problema com o turbo e levou a tarefa até ao fim, sem correr riscos.

Venceu o rali, foi quem mais pontos somou no campeonato e agora tem uma vantagem de 34 pontos para Ott Tanak com Sebastien Ogier, a 38 pontos de Neuville: “É inacreditável. Foi um fim de semana de loucos. Desde os reconhecimentos, estava preocupado com a dureza do rali; sabia que precisávamos de uma abordagem diferente da de alguns dos outros pilotos para tentar manter a vantagem que temos no campeonato nas restantes rondas.

Esse objetivo e essa meta foram os melhores e compensaram com a vitória e também com um bom resultado de equipa. Não conduzimos no limite durante todo o fim de semana para evitar furos e momentos, e mantivemos as quatro rodas na estrada. Foi um rali com muito stress e foi preciso ter um pouco de sorte. Agora temos uma boa vantagem, mas temos de estar concentrados, manter a calma e seguir os nossos objetivos. A partir de agora, é crucial terminar e conquistar pontos. Temos de gerir a nossa diferença”, disse Neuville.