WRC/Rali da Grécia: Thierry Neuville perto da 2ª vitória do ano…

Thierry Neuville lidera o Rali da Grécia no final do segundo dia de prova, e está prestes a dar um enorme passo face a um objetivo que procura há muito, o seu primeiro título mundial de ralis. As esperanças de triunfo do belga ficaram hoje muito reforçadas, pois mesmo tendo problemas, que o atrasaram na fase inicial da prova, saiu incólume de um rol incrível de acontecimentos posteriores que o levaram à liderança da prova, e agora tem abertas as portas do triunfo e com isso uma pontuação que previsivelmente o deixará mais perto do título. Seja como for, o rali ainda não acabou…

O belga, que entrou neste penúltimo dia em terceiro lugar, subiu ao topo quando os seus companheiros de equipa do Hyundai i20 N, Ott Tänak e Dani Sordo, foram ambos atingidos pelo infortúnio naquele que provou ser o rali mais brutal da temporada até agora. Bem mais do que o Rali Safari.

Tänak liderava com 21,8 segundos de vantagem após a extenuante etapa de sexta-feira, mas o terreno implacável da Grécia cobrou o seu preço no início do dia de sábado. Forçado a parar duas vezes num espaço de 10 quilómetros para mudar de rodas, o estónio perdeu quatro minutos e caiu para o quarto lugar.

Sordo, que fazia a sua primeira aparição ao mais alto nível desde o Rali de Itália/Sardenha, em junho, herdou brevemente a liderança. Mas, tal como tantos outros antes dele, acabou por ser prejudicado pelas acidentadas estradas gregas. Uma colisão com uma pedra causou o rebentamento do pneu traseiro, o que lhe custou cerca de 50 segundos e lhe retirou toda a vantagem num ápice.

Mas Neuville, cuja sexta-feira tinha sido prejudicada por uma falha de motor, que trabalhava a espaços em três cilindros, conseguiu sobreviver à ‘carnificina’. Com um ritmo cuidadoso e conservando os seus pneus Pirelli, evitou o desastre e terminou o dia com uma vantagem de 54,9 segundos sobre Dani Sordo. Sébastien Ogier, o mais próximo adversário de Neuville no campeonato, manteve-se em terceiro, a 1min 19,9s da liderança no seu Toyota GR Yaris. Com 18 pontos provisoriamente ‘reservados’, Neuville e o copiloto Martijn Wydaeghe estão a caminho de aumentar a sua vantagem no campeonato, que era de 27 pontos sobre Ogier no início do rali: “Ainda falta mais um dia, por isso, de momento, ainda não há conclusão”, insistiu Neuville. “Precisamos de ver onde vamos parar amanhã, é a única coisa que conta.

“Até agora, temos tido uma gestão muito boa do nosso rali e, apesar de alguns problemas na sexta-feira, não aconteceu nada de grave. Desde o início, a nossa abordagem foi ter cuidado com o carro quando era necessário e, de alguma forma, conseguimos. Tentei adaptar um pouco o meu estilo de condução nos sulcos e não colocar o carro demasiado de lado, correndo o risco de embater em pedras – é a única coisa que se pode fazer: é uma lotaria e não sabemos o que vai acontecer. Amanhã temos de ver como vai estar o tempo e até que ponto temos de nos esforçar para ganhar pontos extra. Há muitas coisas que ainda temos de gerir.”

O rebentamento do pneu traseiro direito do Hyundai i20 N Rally1 de Sordo destruiu parte da carroçaria traseira do seu carro e, sem assistência ao meio-dia, ele e o copiloto Cândido Carrera foram obrigados a remendar o carro o melhor que puderam. Os espanhóis chegaram mesmo a usar óculos de esqui para manter o pó afastado, enquanto lutavam para manter o segundo lugar.

Ogier, que venceu três das seis especiais do dia, só podia refletir sobre o que poderia ter acontecido. Depois de liderar na sexta-feira, o seu rali foi prejudicado por uma falha no turbo que lhe custou mais de dois minutos. O seu companheiro de equipa na Toyota, Elfyn Evans, teve um desempenho muito pior nesta 10ª ronda da temporada; afetado por problemas semelhantes com o turbo no primeiro dia, as esperanças de título do galês sofreram um golpe devastador quando capotou o seu carro na PEC11 e foi forçado a retirar-se da prova.

Tänak ficou quase dois minutos atrás de Ogier, em quarto lugar, enquanto o jovem Grégoire Munster, da M-Sport Ford Puma, se despistou na PEC9, permitindo que as equipas do WRC2 preenchessem o resto da tabela classificativa. Sami Pajari ultrapassou Robert Virves cedo no dia, para reclamar a liderança do WRC2, enquanto Yohan Rossel, Kajetan Kajetanowicz, Georg Linnamäe e Fau Zaldivar completaram o top 10. O rali termina amanhã, domingo, onde as equipas enfrentam mais três troços, totalizando 54,05 km contra o relógio.

Tempos Online – CLIQUE AQUI