WRC: Rali da Grécia ‘tenta’ regresso

Apesar de ausente desde 2013, o Rali da Acrópole é ainda a sétima prova que mais vezes se realizou no Mundial de Ralis, 37, logo a seguir ao Rali de Portugal, que soma 40 edições, mas os gregos estão a trabalhar para recolocar a sua prova no WRC e estão a preparar uma prova candidata para 2021 para poder entrar em 2022.

Esta intenção resulta da vontade do governo grego em recuperar alguns dos eventos desportivos mais emblemáticos do país. E o Rali da Acrópole é um dos eventos mais históricos do palco europeu. Realiza-se desde 1951, entrou no Europeu nos anos 60, e esteve no primeiro calendário do WRC em 1973. A ronda grega permaneceu até 2013, e só em 1995 – tal como o Rali de Portugal em 1996, devido ao sistema de rotatividade – não ‘contou’ para o WRC. Em 2010 também não esteve no calendário. A prova está agora a ser reavivada com o anto, o Ministro do Desporto da Grécia, Lefteris Avgenakis, a trabalhar para isso, juntamente com outros eventos, doutros desportos.