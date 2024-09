WRC/Rali da Grécia: Sébastien Ogier multado em 30.000€…

O fim de semana do Rali da Grécia está longe de ter corrido a Sébastien Ogier e para juntar insulto à injúria, eis que o francês foi multado em 30.000€ por declarações ‘prejudiciais à FIA’.

Após a PEC1 da prova, Sébastien Ogier fez uma declaração durante uma entrevista criticando a organização do evento por não ter considerado o problema da poeira, chamando a decisão de “louca”.

Os Comissários Desportivos avaliaram que as suas palavras foram prejudiciais à FIA, seus funcionários e voluntários, determinando que foi violado o artigo 12.2.1.F do Código Desportivo Internacional FIA.

Por isos, Ogier foi multado em €30.000, com a multa suspensa por 2 anos, desde que ele não cometa novas infrações.

Ogier pediu desculpas, afirmando que as suas palavras foram ditas no calor do momento, sem direcionar críticas a ninguém especificamente. A FIA considerou que, mesmo se tratando de uma questão de segurança, as palavras do piloto afetaram negativamente o desporto e a organização. A decisão também levou em conta que Ogier é um ícone do desporto e tem grande influência, o que aumenta o impacto das suas declarações.

A decisão 19 dos Comissários Desportivos…

Os Comissários Desportivos, tendo tomado conhecimento, através da transmissão em direto no Rally.tv, de uma declaração do piloto da viatura n.º 17 no final do SS1, convocaram o piloto, bem como um representante da concorrência, analisaram o seguinte assunto e determinaram o seguinte: Factos O piloto da viatura n.º 17, Sébastien Ogier, durante a entrevista no final do SS1, emitiu a seguinte declaração: “É irritante ver que o desporto nunca aprende. Pedimos, sabemos que vamos ter pó.

Há pó no ar. Oh, eles dizem que não. O que é que têm na cabeça? Nada. É de loucos.”

Infração Violação do artigo 12.2.1.f do Código Desportivo Internacional FIA 2024 em conjugação com as Declarações e Compromissos do Condutor assinados pelo Sr. Sébastien Ogier. Decisão Multa de 30.000,00 € ao condutor do carro n.º 17 Sébastien Ogier, que fica suspenso por um período de 2 anos (data de expiração 8 de setembro de 2026 incluída), sem prejuízo de não voltar a violar o Sr. Sébastien Ogier do artigo supracitado do Código Desportivo Internacional da FIA e/ou de qualquer artigo mencionado nas Declarações e Compromissos do Piloto assinados pelo Sr. Sébastien Ogier, cometidos no âmbito de uma competição do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.

Motivo Foi realizada uma audiência no sábado, 7 de setembro de 2024, às 23h00, na presença do piloto Sébastien Ogier e do Sr. Kaj Lindström, Diretor Desportivo. Durante a audiência, o piloto explicou que a sua declaração foi feita no calor do momento e porque estava relacionada com uma questão de segurança relativa ao pó na etapa especial. Pediu desculpa pelas suas palavras, afirmando que não se dirigiam a ninguém especificamente. Acrescentou ainda que sabe muito bem que, hoje em dia, há uma atenção especial às palavras utilizadas no desporto automóvel e nas redes sociais em geral.

O Sr. Kaj Lindström pediu aos Comissários Desportivos que tivessem em consideração o facto de o Sr. Ogier ter feito outra declaração na Rally.tv no final da PEC2, agradecendo o aumento do intervalo entre os carros P1 concorrentes a partir da PEC2. Além disso, acrescentou que tinha pedido, antes do início do rali e através dos principais oficiais, a possibilidade de ter um intervalo de quatro minutos em vez de três.

Os Comissários Desportivos consideraram que a declaração do Sr. Ogier, mesmo que não tenha sido dirigida a ninguém em particular, é diretamente prejudicial para a FIA e para os seus funcionários, bem como para os funcionários locais e centenas de voluntários que estão a trabalhar no rali, tudo no interesse da segurança dos espetadores, concorrentes e funcionários.

As provas de automobilismo são organizadas com uma estrutura muito conhecida de apoio às equipas e aos pilotos. Mesmo que o Sr. Ogier tenha feito uma declaração relacionada com uma questão de segurança, tal não pode ser considerado uma circunstância atenuante. Todas as pessoas são livres de exprimir os seus pensamentos, mas devem ter sempre o cuidado de não incorrer em ofensas gerais ou actos contrários ao interesse do desporto. Todas as declarações feitas através da televisão em direto e/ou das redes sociais em geral são mostradas a milhões de espetadores em todo o mundo. É de notar que todos os pilotos famosos são seguidos por muitas pessoas e também por outros jovens pilotos.

O Sr. Ogier é oito vezes Campeão do Mundo de Ralis e tem centenas de milhares de fãs em todo o mundo. Além disso, como piloto no Campeonato, o Sr. Ogier assinou a “Declaração e Compromissos do Piloto” exigida pelo Art. 30.2 do Regulamento Desportivo do WRC de 2024 da FIA, que afirma, entre outros: “17. 30.2 do Regulamento Desportivo do WRC 2024 da FIA, que estabelece, entre outros: “17. Comprometo-me a: 17.2

Abster-me de qualquer declaração ou comentário público, sob qualquer forma, que possa prejudicar, enfraquecer ou desacreditar a boa vontade, a fama, o nome e/ou a imagem do Campeonato e da FIA e/ou de qualquer um dos Organismos Associados; 17.3 Em todas as circunstâncias, envidarei todos os esforços para promover e encorajar o apoio ao Campeonato e aos desportos motorizados, em geral; ” Todos os que participam nas atividades da FIA devem esperar ser tratados de forma justa, com respeito, dignidade e consideração, no espírito de valorizar os diversos pontos de vista e opiniões. A discussão de diferenças e a crítica de ideias devem ser feitas de forma não conflituosa, com a devida consideração pelos pontos de vista dos outros.

Muitas pessoas veem atletas famosos como exemplo e investigações recentes mostraram que existe uma ligação direta entre comentários negativos de pilotos e o aumento do ódio dirigido a funcionários. Por esta razão, em 2023, a FIA lançou a campanha “Unidos contra o abuso online”, sublinhando a determinação em preservar o ambiente desportivo como uma comunidade acolhedora e respeitosa para todos.

Os Comissários Desportivos consideraram que a natureza da infração cometida pelo Sr. Ogier é grave e que, no caso de palavras que causam danos ao interesse geral dos desportos motorizados e aos valores defendidos pela FIA, a sanção aplicada é adequada, de acordo com os critérios da FIA. Todos os concorrentes são informados de que a suspensão da multa aplicada neste caso tem em consideração o facto de esta ser a primeira aplicação dos critérios acima mencionados no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA e não apenas pelas desculpas apresentadas perante os Comissários Desportivos durante a audiência.

Recorda-se aos concorrentes que têm o direito de recorrer de certas decisões dos Comissários Desportivos, em conformidade com o artigo 15 do Código Desportivo Internacional 2024 da FIA e com o capítulo 4 do Regulamento Judiciário e Disciplinar da FIA.