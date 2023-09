WRC, Rali da Grécia: Sebastien Ogier foi o mais rápido, em especial cancelada | AutoSport

A primeira passagem da tarde (Loutraki 2 – 10.37 km) foi cancelada. Ainda não se sabe ao certo os motivos, mas as informações que nos chegam é que a especial foi cancelada com preocupações sobre a segurança dos espetadores.

Oito pilotos marcaram tempos nesta segunda passagem por Loutraki. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos, com o tempo de 5:32.1, seguidos por Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que demoraram mais 2.2 segundos a percorrer o troço. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) completaram o top 3. O rali complicou-se sobremaneira para a dupla da M-Sport. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foi penalizado em 3.40 min por se atrasar na passagem pelo Check Point. Um problema no seu Puma motivou o atraso que compromete as aspirações do piloto. Um dia para esquecer para a M-Sport, que viu Pierre-Louis Loubet ficar parado na segunda especial do dia com problemas mecânicos e agora Tanak fica arredado de um bom resultado.

Nas contas ainda provisórias, Neuville mantém-se na frente do rali grego, com 2.2 segundos de vantagem para Ogier, que ganhou tempo a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que estão em terceiros, a 5.8 segundos do líder. Esapekka Lappi e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) completam o top 5.

