WRC, Rali da Grécia: Rovanpera gere, bela luta pelo segundo lugar… | AutoSport

Depois de terem terminado o segundo dia de prova com mais de dois minutos de avanço para os segundos classificados fruto de todos os acontecimentos do segundo dia de prova, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) estão a ser muito cautelosos esta manhã na Grécia, tentando não meter um roda fora do sítio de modo a manterem-se na posição em que estão e que os coloca a ‘milímetros’ do segundo título consecutivo.

Para que se perceba melhor o que está a fazer Rovanpera, perdeu 31.2s para Evans no troço de Tarzan, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a vencer e a ‘dar’ 9.0s a Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), ascendendo com isso ao segundo lugar da classificação geral por troca com o espanhol, que reagiu na especial seguinte, mas recuperou apenas 1.3s, com as duas duplas a irem para a PowerStage separados por 2.7s.

De resto, todos esperam pelo último troço de modo a ver se levam mais alguns pontos ‘para casa’.

Apesar de todos os problemas, Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) são quartos na frente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), com Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) muito atrasados.

No WRC2,

Andreas Mikkelsen/torstein Eriksen (Skoda Fabia RS Rally2) dilataram para 7.7s a margem que os separa de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) depois dos terem recuperado no anterior troço 10.9s duma assentada. Neste, acrescentaram mais 8.8s e deixaram Greensmith para trás. Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) completam o pódio provisório a 1m21.4s.

