WRC, Rali da Grécia renova contrato até 2027

O Rali da Grécia assegurou um acordo de longo prazo no Campeonato do Mundo de Ralis, que lhe vai permitir manter-se no WRC pelo menos até 2027. A decisão ainda necessita da aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, mas isso é habitualmente apenas um pró-forma.

Depois de ter regressado ao WRC em 2021 após uma longa ausência, a prova grega do WRC regressará à sua data tradicional de junho. Tem-se realizado em setembro, mas vai regressar ao início do verão.

Esta é claramente uma das provas que ajudaram a criar a mística do Mundial de Ralis, com provas muito duras, que misturavam troços de montanha rápidos, de grande beleza cénica, com estradas por vezes perfeitamente demolidoras. O Rali da Acrópole fez parte da época inaugural do WRC em 1973, realizou-se quase ininterruptamente até 2013, pois a Grécia, tal como Portugal na altura (o País, não o rali) passou por graves problemas económicos, mas felizmente voltou, porque a prova grega sempre foi parte muito importante do sucesso do WRC.