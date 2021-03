WRC: Rali da Grécia regressa este ano: substitui o Rali do Chile

O Rali da Grécia está de regresso ao Mundial de Rali pela primeira vez em oito anos. O evento de pisos de terra duros, forjou uma enorme reputação como uma das provas mais icónicas do WRC, desde 1973, e o Promotor do WRC finalizou agora um acordo plurianual com o governo grego para o regresso da Acrópole.

O evento irá ser 10ª prova da temporada, de 9 a 12 de setembro, substituindo o Copec Rally Chile que foi cancelado devido às contínuas restrições governamentais devido à pandemia.

O Rali da Acrópole realizou-se pela primeira vez em 1951. Tornou-se uma das rondas mais duras do WRC, com estradas de montanha sinuosas e rochosas, combinadas quase sempre com calor intenso e poeira sufocante, sendo um complicado desafio para pilotos e equipas. E esse desafio está de volta: “A Acrópole tem um capítulo ilustre na história da WRC e apreciamos o enorme empenho do governo grego em restaurá-lo nos ralis mundiais. Bem-vindo de volta!” disse Jona Siebel, Diretor do Promotor do WRC: “O Chile provou ser uma adição popular ao WRC em 2019. Infelizmente, o país sofre muito com a pandemia e a situação continua a ser difícil. Estamos extremamente desapontados por perder o evento deste ano, mas o Chile continua a fazer parte da família da WRC”.