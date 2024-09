WRC, Rali da Grécia, PEC7: Ott Tanak ‘fura’ duas vezes e cai para 4º, Dani Sordo líder…

Para que se perceba que o Ral ida Grécia não vai ser favas contadas para ninguém, um duplo furo de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) desalojou-os do primeiro lugar após perderem mais de quatro minutos a mudar rodas.

Os novos líderes são Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), agora com 7.2s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) em terceiro, mas a 1m41.4s do belga.

O primeiro furo de Ott Tänak teve lugar logo ao quinto quilómetro deste primeiro torço do dia, perdeu pouco mais de um minuto a mudar a roda, mas voltou a furar cerca de dez quilómetros mais adiante. Agora está em quarto a 3m28.4s da frente.

Todas as equipas regressaram Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 Hybrid), mas estão como se sabe, muito atrasados, o mesmo sucedendo a Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid).

No WRC2, Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) recuperou a liderança esta manhã depois de ganhar muito tempo a Robert Virbes/Aleks Lesk (Škoda Fabia RS Rally2) que tinha assumido a liderança no final de ontem depois de Pajari ter sido cuidadoso demais no último troço, ficando ainda assim apenas a 1.5s da frente, recuperando já hoje de manhã, até porque Robert Virves foi prejudicado pelo pó de Ott Tänak, que arrancou apenas dois minutos à sua frente. Yohan Rossel, depois do furo de ontem em que perdeu a liderança, já ganhou dois lugares.

