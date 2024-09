WRC, Rali da Grécia, PEC6: turbo ‘trama’ Ogier, três Hyundai no pódio

Tal como há dois anos, a Toyota volta a ter muito pouca sorte na Grécia. Depois de Elfyn Evans e Takamoto Katsuta foi a vez de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) confirmar mesmo a existência de problemas, o mesmo que teve Elfyn Evans, o turbo partido, com o francês que já tinha caído para segundo, a perder desta feita 2m22s e com isso a descer ao quarto posto da geral com os três Hyundai de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) nos três primeiros lugares da classificação geral, com Sordo a 21.8s de Tanak e Neuville a 23.4s do espanhol.

Para a Hyundai, a prova está a correr às mil maravilhas, ainda que Ogier estivesse a fazer o suficiente para se afastar de Tanak, pois já tinha 11.7s de avanço antes da chega dos problemas.

Tal como disse Ogier no final do troço, os ralis são assim mesmo.

Mas se a Toyota teve azar nos Rally1, para já teve alguma sorte nos Rally2, pois Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) são os novos líderes, agora com mais de um minuto de avanço para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) com Yohan Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) a caírem para o 3º lugar fruto de um furo. Pararam para mudar a roda e perderam dois minutos.

Também Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) pararam no troço.

Desta forma a Hyundai chega ao fim do dia com três carros no pódio provisório, a Toyota perdeu Takamoto Katsuta e viu Elfyn Evans e Sébastien Ogier atrasarem-se muito, mas ainda faltam dois dias de prova e se há um rali de que se pode esperar tudo e a Acrópole…

