WRC, Rali da Grécia, PEC6: Ogier vence e recupera tempo a Neuville | AutoSport

Quando se pensava que Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) iriam terminar o segundo dia de rali com uma vantagem interessante, a dupla Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) tratou de estragar os planos ao duo belga.

Na PEC6 (Elatia – 28.32 km), a mais longa do dia, o piloto francês da Toyota fez o melhor tempo, com o registo de 18:06.3, menos 3.3 seg. que os segundos classificados nesta especial, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com Neuville a ficar com o terceiro tempo (queixou-se de problemas no eixo traseiro do carro), perdendo 4.6 seg. para Ogier. Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 5 nesta especial.

Nas contas da geral, no fim deste segundo dia de prova, Neuville lidera com o acumulado de 55:10.4, menos 2.8 segundos que Ogier, com Rovanperä a mais de 25 segundos do líder do rali. Evans completa o top 5, com 31 segundos de vantagem para o belga da Hyundai e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) fecha o top 5, a 32.1 da frente.

O dia começou com Neuville ao ataque com a vitória na PEC2 que o colocou no topo da classificação geral, posição que foi mantendo, mesmo depois da vitória de Rovanperä na PEC3, que fechou a primeira secção. Na PEC4, interrompida pela presença de público em zonas perigosas, Ogier venceu, mas na PEC5, Neuville ganhou novamente vantagem, com um excelente tempo. Neuville liderava, com Ogier a tentar manter a pressão. Mas na PEC6, Ogier voltou a vencer e encurtou a distância para Neuville que é agora de pouco menos de 3 segundos, antes de um dia difícil, com muito quilómetros a serem percorridos.

Nas contas do WRC2, Andrien Formaux liderou grande parte do dia, mesmo com as vitórias de Samir Pajari na PEC2, Andreas Milkkelsen na PEC4 (tempo nominal devido ao cancelamento da especial, Lauri Joona na PEC5). O dia de Formaux complicou-se nas duas últimas especiais do dia, com um furo na PEC5 e outro na PEC6, o que entregou a liderança a Yohan Rossel, que tem 6.8 segundos de vantagem para Gus Greensmith, com Pajari em terceiro a pouco mais de 10 segundos. Oliver Solberg ficou arredado desde os primeiros quilómetros das contas pelo triunfo com um problema mecânico que comprometeu as esperanças do jovem piloto. Quem teve também um dia para esquecer foi Milkkelsen, com dois furos e um pneus arrancado da jante, o que matou todas as hipóteses de alcançar um bom resultado.

Amanhã teremos mais seis classificativas especiais.

Sábado 9 de Setembro

PEC7 Pavliani 1 24.25 km 05:08

PEC8 Karoutes 1 28.49 km 06:41

PEC9 Eleftherochori 1 18.02 km 09:05

PEC10 Pavliani 2 24.25 km 12:08

PEC11 Karoutes 2 28.49 km 13:41

PEC12 Eleftherochori 2 18.02 km 16:05