WRC, Rali da Grécia, PEC5: Ott Tanak, na raça, vence esta especial, Neuville dilata vantagem | AutoSport

Depois do azar da especial anterior em que perderam muito tempo em reparações no carro (falhar o tempo de passagem no Check Point e foram penalizados e 3:40), Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) vingaram-se e venceram a PEC 5 (Livadia – 21.03 km). No que terá sido um problema semelhante ao que retirou Pierre-Louis Loubet da prova, Tanak teve a “sorte” do carro falhar na zona de colocação de pneus, o que permitiu uma reparação de última hora. Nesta PEC, e com o Puma em condições de atacar, Tanak aproveitou que largou mais atrás e com o troço mais limpo fez o melhor tempo, com 12:51.7. Com Tanak arredado da luta pela vitória, restam estes pequenos triunfos para minimizar a frustração.

Na frente, pode ter sido o momento que chave do rali da Grécia. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) apostaram tudo, colocando quatro pneus macios, numa escolha que se revelou acertada. Neuville ficou com o segundo tempo da especial e conseguiu uma vantagem que pode ser importante para a concorrência. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram o terceiro tempo, a cinco segundos de Neuville. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) completaram o top 5.

Nas contas da geral, Neuville tem agora uma vantagem de 7,4 para Ogier e a sua escolha de pneus poderá fazer a diferença. É uma cartada que pode ser decisiva para o resto do rali. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) perderam muito tempo, com o troço com muita pedra e pouca aderência, e estão agora a 20 segundos do líder, com Esapekka Lappi a 25.8 e Sordo a 31.2 de Neuville.

Em WRC2, o azar continua a perseguir Andreas Mikkelsen, com o terceiro furo em três especiais. O piloto admitiu que algo de errado se passa com o carro, ou com os pneus. Na frente, Adrien Fourmaux segue líder, mas perdeu muito tempo com um furo. Tem Yohan Rossel a 0.9 segundos, nas contas da geral. Sami Pajari venceu a especial, com o tempo de 13:39.5, seguido de Marco Bulacia (+2.4) e Rossel (+2.7).

Tempos Online AQUI