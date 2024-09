WRC, Rali da Grécia, PEC4: Adrien Fourmaux de fora..

Durante a manhã, Sebastien Ogier recuperou a liderança do Rali da Grécia ao fazer um grande troço na especial de ‘Tarzan’. O francês terminou a manhã com 5,9 segundos de vantagem sobre o seu compatriota Adrien Fourmaux.

Já o líder do campeonato, Thierry Neuville, tem tido dificuldades em encontrar o ritmo até agora, uma vez que teve o motor do seu Hyundai a trabalhar com apenas três cilindros devido a problemas técnicos. Está na quinta posição, ladeado pelos companheiros de equipa Ott Tanak em terceiro e Dani Sordo em quarto. Já outro dos rivais de Neuville no campeonato, Elfyn Evans, foi forçado a parar na PEC1 para trocar uma roda no seu Toyota GR Yaris Rally1. Tanto ele como o seu copiloto Scott Martin foram vistos a trabalhar no carro na secção de estrada entre as PEC1 e PEC2, antes de mais problemas com o turbo na PEC2 os terem feito perder mais tempo.

Gregoire Munster, da M-Sport/Ford, também teve problemas, com a mudança para ‘neutro’ do seu Ford Puma Rally1 a ser afetada por problemas. Por fim, Takamoto Katsuta, companheiro de equipa de Evans na Toyota também teve problemas, pois embateu numa pedra ao Km 5,1 da PEC3, danificando a roda traseira direita do seu Toyota GR Vans Rally1 e obrigando-o a parar a 6,9 km da especial.

Na primeira especial da tarde, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) voltaram a vencer, bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) por 1.9s, com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 10.3s, na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) que cederam mais 13.2s, dizendo que o carro está agora bom, mas a questão de abrir a estrada continua a ser penalizante, pois até perderam mais três segundos do que na primeira passagem pela especial.

Azar para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) que depois de um salto e uma forte ‘aterrisagem’ pararam e saíram do carro. Mais info quando possível.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram sextos e já têm o carro reparado deposi da passagem pela assistência.

