WRC, Rali da Grécia, PEC3: Sébastien Ogier recupera liderança, Ott Tanak cai para 3º…

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) venceram a difícil primeira passagem pelo mítico troço de Tarzan, equivalente ao ‘nosso’ Arganil, bateram uns competitivos Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) por 4.9s com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 9.1s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) usaram pneus duros e tiveram problemas com o equilíbrio do carro, e por isso perderam 11.2s, o que significa que caíram para o terceiro lugar da classificação geral, agora a 9.8s da frente com Ogier a ser o novo líder com Fourmaux em segundo.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) tiveram muitas dificuldades neste troço, pois com 23.37 Km tiveram muita terra para limpar sendo primeiros na estrada, cederam mais 12.6s e já estão a 35.7s de Ogier, na quinta posição da geral.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) continuam com os problemas mecânicos no seu carro, cederam mais três minutos e meio e o que querem é apenas chegar à assistência, pois já se percebeu que, com meios próprios não conseguem resolver o problema.

Mais problemas para a Toyota com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a perderam uma roda, acabando com a boa prova que estavam a fazer.

Tempos Online – CLIQUE AQUI