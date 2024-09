WRC, Rali da Grécia, PEC2: Ott Tanak líder, quatro duplas em 2.4s…

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 Hybrid) venceram a segunda especial do Rali da Acrópole, bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) por 1.9s com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) em terceiro a 3.9s. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) cederam 4.1s para a frente, seguindo-se Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) que ao abrir a estrada e com o motor a trabalhar em três cilindros em boa parte do troço cederam mais 16.7s, batendo apenas Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid).

Pior ainda estão Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) que cederam novamente mais de três minutos.

Com estes resultados, Ott Tanak é o novo líder do Rali da Grécia, 0.2s na frente de Takamoto Katsuta, com Ogier a 1.4s e Fourmaux logo a seguir a 2.4s.

No WRC2, Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) voltou a vencer e já tem 15.9s de avanço para Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) com Lauri Joona/Ville Mannisenmäki (Škoda Fabia RS Rally2) agora a 23.5s

