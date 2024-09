WRC, Rali da Grécia, PEC11: dia importante para Thierry Neuville…

O segundo dia do Rali da Grécia está praticamente terminado, se ninguém cometer algum erro na curta superespecial de fim de dia, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) preparam-se para rumar ao derradeiro dia de prova com 52.6s de avanço para Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) que por sua vez tem Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) atrás a 26.9s.

Depois de ter começado o dia em terceiro a 45.2s de Ott Tanak, o belga chegou à liderança da prova depois de dois azares dos seus companheiros de equipa, somando isso à sorte que teve ontem com os problemas de Ogier, que converterem para o francês uma liderança que começava a ser confortável numa queda para o quarto lugar e quase dois minutos e meio perdidos. Este pode ter sido o momento chave para o campeonato, ainda que se esperasse que Neuville, com dois Hyundai à frente, subisse posições para ganhar mais pontos. O destino quis que fosse diferente, e agora o belga está mais confortável do que nunca para chegar ao seu primeiro título mundial.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) segtuem-se na classificação quase dois minutos mais atrás, pelo que amanhã certamente Ogier irá atacar forte, porque nada tem a perder, na tentativa de reduzir ao máximo ou mesmo suplantar os cinco pontos que para já o belga lhe vai ganhar. Ogier pretendia reduzir o mais possível os 27 pontos que o separam do piloto da Hyundai nesta prova, mas as circunstâncias têm vindo a ditar algo diferente – o rali ainda não acabou, claro – pelo que amanhã será outro dia.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) capotou nesta especial, num gancho muito lento, meteu demais as rodas do lado direito por dentro e o carro capotou muito devagar. O público recolocou rapidamente o carro sobre as rodas, mas voltou a parar mais à frente e perdeu cinco minutos.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) furaram.

Amanhã, os pilotos da Toyota tudo vão fazer para roubar o máximo de pontos possível aos Hyundai, pelo que será uma luta interessante. Talvez Neuville não arrisque muito, ou arrisque o suficiente para somar mais alguns pontos. Seja como for, tendo em conta o que se viu até aqui nesta prova, só mesmo os Toyota não têm nada a perder, porque são eles que andam atrás do prejuízo quer seja no campeonato de construtores como nos pilotos.

No WRC2, Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) têm um avanço de 28.2s para Robert Virves/Aleks Lesk (Skoda Fabia RS Rally2) com Yohan Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) 27.0s mais atrás no terceiro posto. basicamente, tudo na mesma.

