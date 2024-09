WRC, Rali da Grécia, PEC1: Elfyn Evans ‘fura’, Sébastien Ogier lidera

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) são as primeiras ‘vítimas’ do Rali da Grécia ao perderem mais de dois minutos na sequência de um furo. Nem sequer estavam a fazer tempos parciais de excelência, em comparação com os principias adversários, e com isso, já se colocaram em má posição para a luta pelo campeonato de pilotos.

Em segundo lugar na estrada, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) fizeram o melhor tempo da especial de abertura do Rali da Grécia, batendo Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) por 0.6s, com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) em terceiro a .08s, sendo que parece positivo o facto da escolha de pneus dos pneus, somente pneus duros, poder ‘colher’, face aos adversários diretos, lá mais para a frente quando os outros tiverem que gerir, em teoria os seus ‘duros’…duram mais.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) também não começaram bem, foram apenas sextos com o belga a queixar-se no final de um problema de motor, revelando que ficou a trabalhar em três cilindros, por vezes, falando também do facto da ‘varredura’ ser maior do que pensava, justificando com isso o tempo perdido.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram quartos a 2.7s da frente, seguindo-se Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) a 9.3s, e a 6.6 do piloto nipónico.

Outro pormenor do que a maioria dos pilotos se queixou, foi do pó. Os Rally2 tiveram aPenas dois minutos face aos 3 dos Rally1.

No WRC2, Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) sofreram um furo e perderam algum tempo com Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) a fazer o melhor tempo e a liderar já com 7.6s de avanço para o piloto da Toyota.

Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) perderam quase quatro minutos, furaram e tiveram de parar outra vez, enquanto Pierre-Louis Loubet teve um acidente.

