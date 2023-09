WRC, Rali da Grécia, PE9: Evans atrasa-se, Neuville ganha tempo a Ogier | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram um problema mecânico e atrasaram-se, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram o derradeiro troço da manhã, mas Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ganharam mais 8.9s a

Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) pelo que a diferença entre ambos cresceu para 10.9s favoráveis aos belgas, isto quando chegamos sensivelmente a meio do rali. Está tudo completamente em aberto na luta na frente, com Rovanpera a 23.7s, um tempo significativo, mas não impossível de recuperar em condições normais, mas tudo vai depender de como decorrer a tarde a todos os homens da frente.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) passaram para a frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que caíram para a quinta posição e agora estão a 6.4s da dupla espanhola que também não está a ter um rali fácil.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sextos a 5.3s de Evans, com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) quase dois minutos mais atrás bem como Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) que teve uma forte penalização de 3m40s.

No WRC2, alterações de monta, com Marco Bulacia, que estava a 3.2s de Yohan Rossel, a sair de estrada, abandonando, deixando o segundo lugar para Gus Greensmith, que venceu esta especial, recuperou 10.3 ao líder e está agora a 7.6s de Rossel com Sami Pajari a 27.1s da frente.

Entre os factos mais relevantes nos Rally1, Neuville diz que “Fizemos um bom troço, mas está a ficar muito difícil. Não sei se será possível fazer a segunda passagem neste troço. No ano passado a segunda passagem esteve destruída, mas este ano vai ser a outro nível, por isso temos de ter cuidado com isso.”

Ogier revelou que o troço estava “um pouco mais duro e talvez eu não estivesse a arriscar o suficiente.”

Evans disse no final do troço que não sabia o que estava errado, mas que a temperatura do óleo estava alta, para Rovanperä “quando a estrada não está completamente seca, gosto muito mais de conduzir. O carro funciona melhor com pneus de composto macio e neste tipo de condições para a minha condução.”

Já Lappi diz que “são demasiadas coisas [a acontecer] para mim, mas vamos para a assistência tentar arranjar o carro e tentar desfrutar da tarde.”

Sordo disse que tentou “dar o melhor, mas perdi algum tempo em algumas partes que eram realmente críticas.”

