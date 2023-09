WRC, Rali da Grécia, PE8: Thierry Neuville novamente na frente | AutoSport

Nova troca de líder no Rali da Grécia, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) novamente na frente de

Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) que falharam um cruzamento com o motor do Yaris a ‘calar-se’, perdendo 9.8s para os belgas e com isso, de novo, a liderança, estando agora 2.0s atrás.

Para Neuville, que deixou Ogier a 9.8s foi um grande troços, arrasando toda a concorrência: “Fiz uma boa especial, mas fui um pouco duro demais com os pneus no início e perdi-os no final. Agora, se ainda tivermos pneus suficientes para o último troço, foi bom”.

Já Ogier: “Cometi um erro, falhei um cruzamento. O motor parou.”

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) caíram para sétimo na sequência de um furo “Havia uma pedra enorme numa descida longa e plana, numa descida muito estreita, e tivemos sorte por ter sido apenas um furo. Era muito grande. Mas, de certeza, não foi muito bom”, disse Lappi que caiu para sétimo atrás de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1).

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são quartos e perderam só neste troço mais 11.6s, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) roda a 16.9s de Rovanpera, seguem-se Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1)a 52.3s, e Takamoto Katsuta muito mais atrás, bem como Esapekka Lappi e Ott Tanak. No WRC2, Marco Bulacia reduziu para 3.2s a margem para Yohan Rossel.

