WRC, Rali da Grécia, PE2: Thierry Neuville lidera | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a primeira especial do dia de hoje, bateram Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) por 3.4s, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) em terceiro a 3.9s, com a geral a ser agora liderada por Neuville, 4.2s na frente de Tanak, com Ogier em terceiro 0.1s mais atrás.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) começam o rali no quarto posto da geral na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) com Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) a terem problemas mecânicos e a abandonar num troço em que já vários concorrentes do WRC2 ficaram de fora, ou atrasaram-se.

Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte (Ford Puma Rally1) são 26º, mas no WRC2, Georg Linnamäe Georg capotou, Oliver Solberg teve problemas com a bomba de óleo, e Andreas Mikkelsen sofreu um furo, atrasando-se.

