WRC, Rali da Grécia, PE12: Ogier danifica suspensão, Rovanpera líder | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram a vencer um troço, bateram Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) por 12.9s mas o mais relevante da especial foi

o facto dos líderes da prova, Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), terem furado e danificado a suspensão, perdendo quase quatro minutos caindo com isso para a quarta posição da geral.

Na frente ficou Kalle Rovanpera com mais dois minutos de avanço para Dani Sordo, numa prova em que não se pode dizer que está decidida, pois tal como se viu agora com Ogier, que não precisava de atacar, sucedeu-lhe um incidente, algo que nenhuma equipa está livres (especialmente) nesta prova.

Dani Sordo voltou a passar Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), e a diferença entre ambos é agora de 5.0s.