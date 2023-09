WRC, Rali da Grécia, PE12: Kalle Rovanperä líder em dia arrasador | AutoSport

Depois das complicações por que passaram não só o povo grego, primeiro com os incêndios, depois com a tempestade, e ao nível desportivo, nada comparável, portanto, com o que passou o povo grego, os concorrentes do Rali da Grécia no reconhecimentos, antevia-se uma prova muito dura e é exatamente isso que está a suceder. Kalle Rovanperä chega ao fim do segundo dia de prova bem na frente, depois dos abandonos dos restantes líderes do evento, Thierry Neuville e Sébastien Ogier, que se alternaram na frente até abandonar.

Foi uma enorme luta de manhã com Neuville a assumir a liderança na PE2, e a levá-la até à PE6 por troca com Ogier, com o belga a recuperar a posição logo a seguir, desistindo na PE9 com danos na direção do seu Hyundai. Ogier herdou a posição, mas só lá esteve dois troços, pois na PE12, última do dia, ficou pelo caminho depois de bater num buraco danificando a suspensão.

Foi uma tarde de sobrevivência, com o calor e as estradas cheias de pedras a ‘cobrarem’ um pesado tributo nesta 10ª prova da temporada do Campeonato do Mundo de Ralis.

Neuville tinha 10,9 segundos de vantagem quando embateu num buraco e partiu a suspensão dianteira direita do seu Hyundai i20 N na primeira especial da tarde, a sua saída deixou Ogier no comando, mas o francês, que entrou na última etapa do Eleftherohori com 12,4 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Rovanperä, bateu numa pedra que destruiu a suspensão traseira esquerda do seu Toyota GR Yaris. Retirou-se no último troço, enquanto Rovanperä chegou ao topo do rali.

O jovem de 22 anos vai iniciar a última etapa com uma vantagem de mais de dois minutos sobre Dani Sordo, da Hyundai Motorsport sendo que a potencial vitória pode deixá-lo mais perto de conquistar dois títulos mundiais consecutivos: “Hoje houve muita coisa a acontecer na frente”, disse um Rovanperä ligeiramente chocado. “Foi uma boa batalha, claro, mas não foi a mais fácil de travar com o Seb (Ogier) porque tínhamos de pensar no campeonato. Acho que tivemos um bom dia, fomos rápidos, mas também mantivemos o carro inteiro”, acrescentou.

Houve drama em todo o pelotão, com o adversário mais próximo de Rovanperä no campeonato, Elfyn Evans, a chegar ao fim da PE9 em modo EV quando o seu Toyota começou a sobreaquecer.

Depois de ter caído para quinto, o galês voltou a subir na classificação, mas caiu para terceiro atrás de Dani no último troço.

O espanhol tinha terminado a primeira especial de sexta-feira em sétimo, mas foi subindo na ordem à medida que os que o rodeavam se deparavam com problemas, e 4,1 segundos separavam a dupla do pódio no final do dia.

Apesar de ter sido penalizado em 3m40s por ter saído atrasado da zona de montagem de pneus de sexta-feira, o piloto da M-Sport/Ford, Ott Tänak, teve um dia limpo em comparação com os seus rivais e subiu de nono para quarto, passando o quinto e sexto classificados, Esapekka Lappi e Takamoto Katsuta, pelo meio.

Uma falha na transmissão deixou o Hyundai de Lappi apenas com tração traseira, enquanto que uma especial atribulada em Karoutes 2 fez com que Katsuta parasse duas vezes para mudar as rodas do seu GR Yaris.

Os pilotos do WRC2 constituíram o resto da tabela classificativa, e foi o norueguês Andreas Mikkelsen que terminou o dia líder da categoria, depois de uma impressionante recuperação no seu Škoda Fabia RS Rally2. começou o dia a 1m21.3s do líder, Yohan Rossel, na altura, ao fim da manhã já estava em quarto a 43.6s da frente, no começo da tarde colocou-se a 7.7s de Greensmith, e no fim do dia lidera por 0.4s. Notável.

Gus Greensmith é segundo do WRC2 e oitavo na geral, enquanto Yohan Rossel e Grégoire Munster completam o top 10, à geral e o top 4 do WRC2.

O dia final, domingo, tem um total de 42,37 km a noroeste de Lamia e começa com o clássico troço de Tarzan. Duas especiais de Grammeni completam o evento, a última das quais forma a Power Stage.

