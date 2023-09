WRC, Rali da Grécia, PE10: Neuville abandonou com a direção partida, Ogier na frente | AutoSport

O arranque da tarde não foi bom para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que ao Km 11.1 da especial bateram num buraco e danificaram a direção frente direita do seu carro, abandonando.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram o troço 0.2s na frente de Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), que são os novos líderes do Rali da Grécia, agora com um avanço de 12.6s face ao seus companheiros de equipa, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) são agora terceiros da geral, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) recuperaram-lhes neste troço 4.8s pelo que estão apenas a 1.6s dos espanhóis.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) roda 14.1 mais atrás seguindo-se

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), muito atrasados.

No WRC2, Yohan Rossel teve um furo e Gus Greensmith passou para a frente agora com 39.1s de avanço para o francês da Citroën.

