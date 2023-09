WRC, Rali da Grécia: Meteorologia está a afetar a prova | AutoSport

A vida não está fácil na Grécia devido à meteorologia, e embora se espere uma melhoria do tempo para 6ª Feira, até lá as coisas estão muito complicadas, e ainda há minutos os organizadores acabam de anunciar os seus planos para o shakedown e os reconhecimentos, no meio de rumores de que estes pediram a todos os concorrentes que regressassem imediatamente aos seus hotéis. Já ontem houve problemas nos reconhecimentos, com troços a não permitir a passagem dos concorrentes. resta saber como vão a evoluir as coisas e que decisões têm que ser tomadas.