WRC, Rali da Grécia: Kalle Rovanperä responde, mas Neuville mantém a liderança | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos na PEC3 (Pissia – 16.43 km) fechando a manhã da melhor forma, aproximando-se de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que mantiveram a liderança no final das passagens matutinas.

Neuville foi o segundo neste troço, perdendo 3.1 segundos para o homem da Toyota, com Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a fecharem o top 3, a 3.4 seg. da referência. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) completarm o top 5.

Nas contas da geral, Neuville lidera, com 2 segundos de vantagem para Rovanperä, com Ogier a 4,6, Tanak a 8.3 e Evans a 12.5.

Os pilotos foram mais ou menos unânimes quanto à dureza do troço, que foi mais notória nos WRC2. Oliver Solberg voltou a parar para deixar passar o carro que seguia atrás de si, com os problemas na bomba de combustível a manterem-se, Andreas Mikkelsen sofreu o segundo furo nesta manhã, mesmo tendo sido cauteloso. Adrien Fourmaux segue na liderança do WRC2 tendo vencido esta especial com 8.1 seg. de vantagem para Yohan Rossel e nas contas da geral, Fourmaux tem 8.6 seg. de deferença para Rossel.

O rali regressa à estrada às 10:20 para as segundas passagens do dia.

