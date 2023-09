WRC, Rali da Grécia: Kalle Rovanperä leva a melhor na Super Especial | AutoSport

Com condições meteorológicas muito diferentes daquelas vividas nos últimos dias e que obrigaram ao cancelamento do ‘shakedown’ do Rali da Grécia, teve lugar a Super Especial de 1.48 km que abre a prova do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.

Na especial de abertura da prova grega, realizada na capital Atenas, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos, terminando os 1.48 km em 1:32.9s e com uma vantagem de 0.2s para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e 0.4s para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

A dupla Daniel Sordo/Cándido Carrera, terminou com o Hyundai i20 N Rally1 na quarta posição da tabela de tempos da Super Especial, a 0.5s dos vencedores, enquanto Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) precisaram de mais 0.7s do que Rovanperä e Halttunen para finalizar o troço.

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) finalizaram a primeira especial da prova grega com o mesmo registo de tempo, a 1.3s dos vencedores, com Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1),

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a fecharem o top 10.



Mikkelsen e Eriksen foram os mais rápidos entre os WR2, seguindo-se Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) e Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2).

Rovanperä começa o Rali da Grécia como líder, afirmando que quer fazer melhor do que conseguiu na Finlândia e lutar pela vitória nesta prova.