WRC, Rali da Grécia, Jari-Matti Latvala: “É um momento difícil para nós…”

Sébastien Ogier e a Toyota pareciam estar a caminho de garantir a segunda posição e pontos fortes no Rali da Acrópole da Grécia até ao ‘desgosto’ da última especial. Ogier estava a recuperar depois de ter perdido mais de dois minutos no final da sexta-feira devido a um problema com o turbo.

A Power Stage seguinte ofereceu outra oportunidade para converter esse ritmo em pontos extra, mas logo no início da especial, Ogier sofreu um furo que o levou a ficar afastado numa curva seguinte e a capotar. A dupla saiu ilesa e, depois de um atraso enquanto faziam algumas reparações, conseguiram levar o seu carro até ao final do troço e até ao último controlo horário em Lamia – garantindo, pelo menos, os 13 pontos que tinham acumulado por terem terminado o dia de sábado na terceira posição.

O tempo quente e seco prolongado fez com que esta fosse uma das edições mais duras e difíceis do lendário Rali da Acrópole desde há muitos anos. Elfyn Evans perdeu muito tempo com vários problemas durante o rali, mas chegou ao fim com pontos pelo terceiro lugar na classificação Super Sunday e na Power Stage. Takamoto Katsuta, que parou com danos na manhã de sexta-feira, ficou em quinto lugar no Super Sunday e na Power Stage. Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa) “É um momento difícil para nós. Por vezes, quando as coisas começam a correr mal, podem continuar a correr mal, e é assim que as coisas são. Foi um fim de semana difícil, mas o Seb é um lutador e, depois do que aconteceu na sexta-feira, teve de se esforçar.

Ele precisava de tentar ganhar a Power Stage e a classificação de domingo, porque com isso teríamos conseguido recuperar algum terreno no campeonato. O que aconteceu na última especial foi lamentável e pagámos uma grande penalização por isso, mas pelo menos ele e o Vincent conseguiram levar o carro até ao fim. Continuamos a lutar, não vamos perder o espírito, e vamos fazer rali a rali e ver quais serão os resultados. Um aspeto positivo a retirar de hoje é que o nosso carro de Rally2 ganhou o WRC2 nas mãos do Sami e do Enni, e isso é algo muito agradável de ver.”

FOTO @World