WRC, Rali da Grécia: “Já há muito tempo que não víamos um rali tão agitado e difícil” | AutoSport

“Já há muito tempo que não víamos um rali tão agitado e difícil.” Este foi o comentário mais comum no parque de assistência de Lâmia, durante o fim de semana, e que resume bem uma prova dominada pela incerteza. Primeiro, pelos incêndios que devastaram a Grécia no final de agosto, pelas chuvas torrenciais que caíram até sexta-feira à noite e, por último, pelo estado dos troços.

O resultado foi um rali cheio de reviravoltas, trocas de líderes e muitos acidentes. Como sempre, em provas tão desafiantes como esta, definitivamente uma das mais duras da temporada de WRC, o vencedor foi aquele que cometeu menos erros e teve menos problemas: Kalle Rovanpera.

O piloto finlandês aproveitou as desventuras dos seus rivais diretos e consolidou as suas chances de vencer o campeonato. Enquanto isso, William Creighton já confirmou o título no FIA Junior WRC. Em RC2, a vitória sorriu a Andreas Mikkelsen.



Neste cenário, os 24 pneus duros (escolha principal) e os 12 macios (escolha secundária) disponíveis desempenharam um papel decisivo nas estratégias dos pilotos, oferecendo fiabilidade e resistência, especialmente nas etapas mais desafiantes (passagens de tarde e de sábado, já que as condições foram piorando progressivamente).

Na verdade, já na manhã do segundo dia que as superfícies estavam repletas de pedras soltas e buracos, com secções mais lamacentas e outras mais secas. Nas segundas passagens de sábado as superfícies estavam mais limpas e ainda mais agressivas para os pneus, mostrando a abrasividade típica das estradas gregas.

As escolhas de pneus adaptaram-se gradualmente às mudanças das condições, o que provocou uma alteração na predominância das escolhas, de macios para duros, o sábado.

Como afirmou Thierry Neuville, a feliz escolha dos pneus valeu-lhe a liderança na sexta-feira, quando o seu Hyundai saiu à tarde equipado com 2 duros e 4 macios.

No sábado, os vários pilotos na liderança optaram por 3 duros e 3 macios pela manhã, que passaram a 4 e 2, respetivamente, à tarde, com algumas exceções notáveis, como Ott Tanak (2 duros e 4 macios pela manhã, 6 duros à tarde) e Dani Sordo (3 duros e 3 moles de manhã e à tarde). Os macios voltaram na manhã de domingo, para as superfícies mais macias, em comparação com o dia anterior.

“O Rali da Acrópole provou ser o mais desafiante da temporada, e não só para os pneus, que sofreram inúmeras tensões de vários tipos, mas também para os carros. As maiores dificuldades, além das que tradicionalmente marcam a prova grega, vieram da chuva, que se fez sentir nos dias anteriores, que limpou a estrada, retirando a sujidade e realçando a superfície rochosa, que muitas vezes danificou pneus e carros, como aconteceu no caso de Sebastian Ogier. Verificamos três dias completamente distintos, cada um com os seus desafios, que foram enfrentados ora com macios, ora com duros e, por vezes, até os dois em combinação. Ambas as versões dos nossos Scorpions confirmaram a fiabilidade que os pilotos já conhecem, garantindo o desempenho necessário nas diferentes condições de corrida: aderência, robustez, resistência à fadiga e ao desgaste. No final, o resultado foi uma corrida emocionante e interessante tanto do ponto de vista do espetáculo como do ponto de vista técnico, com a qual nós e as equipas podemos aprender muito”, disse Terenzio Testoni, responsável de atividades de Rali da Pirelli.